Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen (19) in busje gegooid, ontvoerd en beroofd in Oss Archieffoto.

OSS/HEESCH - De 19-jarige jongen Max Bongers uit Heesch is zondagnacht in Oss overvallen en in een busje meegenomen. Dit gebeurde iets na middernacht aan de Asterstraat in Oss. Daar werd hij van zijn fiets getrokken en vervolgens in een busje gegooid en gedwongen zijn pasje en bankgegevens af te geven. Ter hoogte van de Philips de Goedestraat, aan de andere kant van Oss, werd hij uiteindelijk langs de weg gedumpt.

Geschreven door Sandra Kagie

LEES OOK: Max (19) werd vastgehouden in busje en beroofd: 'Ik schakelde in overlevingsmodus' Toen Max thuiskwam, was zijn rekening al leeggehaald. Dit vertelt zijn vader op Facebook. Max is ook zijn telefoon kwijt. De politie bevestigt dat ze de zaak onderzoekt. De jongen heeft aangifte gedaan. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder niet gewond geraakt. “Maar uiteraard was hij erg onder de indruk van wat er is gebeurd.” De politie bekijkt of er camerabeelden zijn van de beroving en ontvoering. Ook vraagt ze mensen die iets hebben gezien, zich te melden. 'Speciaal soort busje'

Max zelf vertelde in het programma Afslag Zuid op Omroep Brabant radio dat hij is meegenomen in een 'speciaal soort busje'. "Niet zo'n standaard busje met een schuifdeur, maar een busje met een zijdeur met scharnieren. Vrij bijzonder." Hij hoopt dat deze informatie kan helpen bij het opsporen van de daders.