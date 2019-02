Max (19) werd vastgehouden in busje en beroofd: 'Ik schakelde in overlevingsmodus'

“Ik ben er vrij nuchter onder. Maar natuurlijk ben ik geschrokken”, zegt hij. "Gelukkig heb ik er fysiek niks aan overgehouden. Het ging ze om geld maakten ze meteen duidelijk. Ze gingen wel positief met me om. Ik dacht ik werk gewoon mee dan komt het goed. Ik schakelde in de overlevingsmodus."

LEES OOK: Jongen (19) in busje gegooid, ontvoerd en beroofd in Oss

Uiteindelijk werd hij naar eigen zeggen zeker een kwartier vastgehouden in het busje. Zijn belagers vroegen hem om zijn bankgegevens. En nog in het busje maakten ze geld over van zijn spaarrekening naar zijn lopende rekening. Bij een pinautomaat maakten ze vervolgens zijn rekening leeg. 250 euro stond erop.

'Arme student'

“Toen ze zeiden dat ze op zoek waren naar geld, heb ik nog gezegd: ‘Ik ben maar een arme student'.” Max heeft zijn belagers niet gezien. Een signalement heeft hij dan ook niet echt kunnen geven aan de politie.

Lees verder onder het radiofragment waarin Max zijn verhaal doet.

Max werd van zijn fiets getrokken, beroofd en in een busje gegooid

Toen het gebeurde, fietste hij in zijn eentje naar huis na een avondje ‘klunen’ in Oss. Uiteindelijk werd hij nadat zijn belagers het geld hadden gepind, na een ‘helse rit’ door Oss - het busje reed hard en voor verkeersdrempels werd nauwelijks geremd - uit de auto gelaten. “Ze stopten en lieten me eruit. Ik had geen idee waar ik was. Ik dacht aan Den Bosch of Eindhoven.”

Vijf minuten wachten

Zijn belagers droegen hem op de hoek om te lopen en vijf minuten te wachten. Ze zouden zijn telefoon achterlaten, zodat hij deze vervolgens kon pakken. Max deed wat ze vroegen. Liep de hoek om en wachtte even. Maar toen hij terugkwam, vond hij zijn telefoon niet.

Hij belde aan bij meerdere huizen in de buurt, maar er werd niet open gedaan. Bij een huis waar licht brandde, kreeg hij te horen van een mevrouw dat ze niet open wilde doen. “Het was halfeen. Dat snapte ik wel. Dus vroeg ik of ze 112 wilde bellen. En dat deed ze. Vervolgens kwam de politie en kon ik mijn verhaal doen.”

Alleen achterlicht lag er nog

Op de plek waar hij van zijn fiets werd getrokken, ter hoogte van de Asterstraat, lag alleen nog het achterlicht van zijn fiets. De politie was nog voordat ze bij Max kwamen, langs die plek gereden. Maar zijn fiets was dus weg.

Dinsdag hoopt Max de draad weer op te kunnen pakken op de universiteit in Nijmegen waar hij studeert. Maandag bleef hij thuis om bij te komen. En hoewel hij naar eigen zeggen dus nuchter is onder de hele situatie, vraagt hij zich wel af wat er met hem zal gebeuren wanneer hij weer langs de bewuste plek moet op de fiets. “Een plek waar ik wel duizend keer langs ben gefietst”, zegt hij.