Overvallers slaan man in elkaar in zijn eigen huis

WAALWIJK - Een Poolse man is in december in elkaar geslagen door twee overvallers. Dat gebeurde in zijn eigen huis aan de Professor Piersonstraat in Waalwijk, terwijl hun drie kinderen thuis waren en zichzelf doodsbang boven op hun slaapkamer hadden opgesloten.

Het is dinsdag 4 december, de avond voor Sinterklaas, als iets na achten de deurbel gaat en de moeder van de drie kinderen de voordeur opendoet. Haar (Poolse) man is op dat moment boven. Op de reconstructiebeelden is te zien hoe de vrouw direct nadat ze deur heeft opengedaan, door twee mannen richting de trap wordt geslagen. Ze gilt en haar man komt naar beneden gestormd.

Doodslag

Hij probeert de mannen de deur uit te krijgen. Maar in plaats daarvan wordt hij compleet in elkaar geslagen. De kinderen horen het geschreeuw, maar blijven uit angst boven op hun kamer. De vader van het gezin blijft tegenstand bieden en de daders gaan ervandoor, zonder buit. Pas in het ziekenhuis blijkt hoe zwaar de verwondingen zijn. De politie spreekt dan ook van doodslag en acht het zeer waarschijnlijk dat bij de mishandeling een ploertendoder en een houten stok zijn gebruikt.

Ondanks beelden waarop de twee mannelijke daders vrij duidelijk zijn te zien, zijn ze nog niet opgespoord. De politie roept mensen op zich te melden als ze op basis van de filmbeelden informatie denken te hebben. Meer in het bijzonder wordt die oproep aan de Poolse gemeenschap gedaan. Omdat de daders in het Pools tekeer gingen tegen het echtpaar.

Signalement

Het gaat dus waarschijnlijk om twee Poolse mannen. Een van de twee draagt een grijs vest of jack met capuchon en heeft een grijze muts op. Zijn leeftijd wordt tussen de 20 en 25 jaar geschat. Hij heeft een slank, smal gezicht, een smalle neus en een baard van een paar dagen. De andere man heeft een zwarte nep leren jas aan. Hij is de oudste van de twee, is een jaar of dertig, ongeveer 1.70 m en heeft een bol, rond hoofd.

Mensen die meer weten kunnen bellen met de politie: 0800-6070. Doet u dit liever anoniem, bel dan 0800 - 7000.