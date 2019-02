Deel dit artikel:













Trein botst op bestelbusje in Beesel, man (29) uit Helmond gewond Een 29-jarige man uit Helmond botste met zijn bestelbusje tegen een trein. (Foto: Fer Traugott)

BEESEL - Een 29-jarige man uit Helmond is gewond geraakt toen hij met zijn bestelbusje tegen een trein botste. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in Beesel in Limburg. De Helmonder is naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Linda Bak

De traumahelikopter landde in de buurt en een arts heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Onderzoek

De politie zocht na de botsing een tijdlang in de omgeving van de onbewaakte spoorwegovergang omdat er misschien een tweede slachtoffer was. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Ook de achttien mensen die in de trein zaten, zijn niet gewond geraakt.