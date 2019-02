Deel dit artikel:













Tilburgse konijnen neergeknuppeld en nek omgedraaid in Leijpark, PvdA wil diervriendelijkere aanpak PvdA bugerraadslid Hans Rube in het Leijpark

TILBURG - In Tilburg is geschokt gereageerd op het neerknuppelen van konijnen in het Leijpark. Een nietsvermoedende wandelaar zag hoe konijnen in het park met een knuppel werden doodgeslagen en hoe bij de beestjes de nek werd omgedraaid. Een gespecialiseerd bedrijf moet zo, in opdracht van de gemeente Tilburg, de konijnenpopulatie in het park 'beheersbaar' houden.

Geschreven door Rene van Hoof

Op de vroege dinsdagmorgen is er geen konijn te bekennen in het Tilburgse Leijpark. Ook een voorbijgangster die haar hond uitlaat heeft er nog nooit een konijntje zien huppelen. Toch past de gemeente Tilburg grove middelen toe om de konijnenpopulatie 'beheersbaar' te houden. Nietsvermoedende wandelaars zagen hoe konijnen werden neergeknuppeld en de nek werd omgedraaid. De PvdA wil een andere aanpak: "Dit is niet de meest diervriendelijke aanpak", zegt raadslid Hans Rube. Hij noemt het schokkend dat de dode beesten vervolgens in een auto zijn gesmeten om ze af te voeren. Jokkebrok

Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) is een jokkebrok, zegt PvdA raadslid Hans Rube: "Hij antwoordde op vragen van onze fractie dat dit de enige en dierviendelijkste methode is en dat hij overleg had gevoerd met de dierenbescherming, maar dat bleek helemaal niet waar te zijn." Van een konijnenplaag is volgens Hans Rube geen sprake: "ik heb hier nog geen konijn gezien en ook mensen die hier hun hond uitlaten zien geen konijnen, dus de methode van de wethouder lijkt wel erg effectief te zijn." Fret

Rube wil dat de gemeente diervriendelijker te werk gaat bij het verjagen van konijnen uit het Leijpark: "Dat kan met geuren, maar dan duiken ze ergens anders weer op. Beter is ze te vangen met behulp van een fret. De methode die nu wordt toegepast is uit den boze." De dierenbescherming heeft dinsdagmiddag een gesprek met wethouder Mario Jacobs over de konijnen in het Leijpark.