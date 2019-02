Jeugdspelers van RKSV Margriet bedreigd op de fiets

OSS - Twee jeugdspelers van voetbalclub RKSV Margriet uit Oss zijn bedreigd. Op het Instagram-account van de vereniging staat dat de twee jongens, van rond de 14 jaar, samen naar huis fietsten toen er een rode auto op hen af kwam bij winkelcentrum Ussen. De man toeterde, stapte uit en het leek alsof hij een pistool of mes pakte.

In het bericht van de club staat dat de twee jongens die snel naar huis zijn gefietst toen ze dachten dat de man een pistool of mes pakte. Thuis hebben ze naar de vereniging gebeld en is de politie ingeschakeld. Ook is er aangifte gedaan.

Onduidelijkheid

Er is bij de club veel onduidelijkheid wat er is gebeurd. Voorzitter Gé Wagemakers is verrast. “Ik weet dat er aangifte is gedaan, maar meer weet ik ook niet. Ik moet alles nog uitzoeken.”

Verklaring

De voorzitter heeft woensdagochtend een verklaring gegeven. Wagemakers geeft aan dat ze hopen dat het bij dit incident blijft. Het bestuur heeft contact gehad met de politie, ouders en de gemeente.

In de post van RKSV Margriet op Instagram wordt aangegeven dat iedereen de komende tijd in groepjes naar huis moet fietsen.