Motorrijder krijgt jaar cel na fataal ongeluk waarbij vriend overleed

DEN BOSCH - Een man uit Valkenswaard is dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor een ongeluk met een motor waarbij de vriend van de man om het leven kwam.

Het slachtoffer zat in oktober 2015 achterop de motor bij de toen 21-jarige man toen het fatale ongeluk gebeurde. Op de Dorpsstraat in Riethoven raakte de motor met de twee mannen in een flauwe bocht van de weg, reed door een hek en botste tegen een huis. De passagier liep ernstig hersenletsel op en overleed later in het ziekenhuis in Nijmegen. De bestuurder raakte ook gewond. Hij was onder invloed van alcohol.



Het gerechtshof verwijt hem roekeloos en onvoorzichtig rijgedrag terwijl hij 'onder aanmerkelijke invloed van alcohol verkeerde die de rijvaardigheid beïnvloedde'.

De man uit Valkenswaard mag daarnaast drie jaar geen auto of motor meer besturen.



Eerder werd de motorrijder veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.