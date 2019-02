'Geen stank meer in de bouwloods', Bouwclub De Waterstraot breekt met Bergse polyestertraditie

In de bouwloods van BC De Waterstraot in Halsteren is het polyester ingewisseld voor het milieuvriendelijke paverpol. “Zoals je merkt, hangt er nu geen chemische lucht. Je hebt amper in de gaten dat je in een bouwkot staat. Dat was vorig jaar wel anders. Je moest na het bouwen je kleren in de schuur uitdoen, want anders stonk het hele huis”, aldus voorzitter Michiel Nefs.



'Houtlijm'

Paverpol is een dik plakkerig mengsel op waterbasis dat lijkt op houtlijm. Nefs: “Het is mooi alternatief waarmee ook jonge bouwers kunnen werken. Polyester is een chemisch goedje met onder meer styreen. Om je spullen schoon te maken, heb je thinner nodig. We hebben er definitief afscheid van genomen. Het komt er ook niet meer in.”

In meerdere plaatsen is het gebruik van polyester in de optocht al langer verboden. Maar in Bergen op Zoom, bakermat van de polyesterwagens, is afscheid nemen moeilijk. “Dat is natuurlijk begrijpelijk omdat hier deze manier van bouwen allemaal is ontstaan (begin jaren zestig, red.). Ook mensen in onze eigen club waren in het begin argwanend. Maar als je ze nu zou vragen of ze terug willen naar het polyester, zeggen ze allemaal nee.”

Het roer om

BC De Waterstraot heeft niet alleen het polyester in de ban gedaan. De club gebruikt voortaan ook alleen nog maar spuitverf op waterbasis en latex. Volgens de bouwers is er uiterlijk geen verschil te zien met wagens die nog zijn gemaakt van polyester.

“We staan in de regio bekend om ons boetseerwerk. Met het gebruik van paverpol behouden we onze identiteit. We moeten nu wel meer ‘planmatig’ werken vanwege de langere droogtijden. Maar het eindresultaat mag er straks zijn", aldus Lendert Schuurbiers van de bouwclub.