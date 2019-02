Geen nieuw onderzoek naar mysterieuze dood van Vughtse miljonair Ewald Marggraff

De brand waarbij Ewald Marggraff in 2003 om het leven kwam. (Archieffoto)

VUGHT - Er komt geen nieuw onderzoek naar de dood van de Vughtse miljonair Ewald Marggraff. Dat laat het Openbaar Ministerie dinsdag weten. De Vughtenaar kwam in 2003 om het leven bij een brand in zijn landhuis op landgoed Zionsburg. De NTR lanceerde onlangs een serie podcasts over zijn dood. Daarin wordt door kunstkenner Arthur Brand beweerd dat Marggraff zou zijn vermoord. Die bewering is voor het OM geen reden om de zaak te heropenen.

Op 7 december 2003 brak er een grote brand uit op het familielandgoed in Vught. Ewald Marggraff kwam bij de brand om het leven. Zijn villa werd volledig in de as gelegd.

In Vught deden al snel geruchten de ronde dat de brandweer te weinig zou hebben gedaan om de grootgrondbezitter uit zijn brandende huis te redden. De brandweer kwam daarom een week na de brand met een speciale voorlichtingsbijeenkomst.

Brand aangestoken?

Jaren later vroeg Boudewijn Reijenga, een vriend van Ewald Marggraff, aan het ministerie van justitie om de dood van Marggraff opnieuw te onderzoeken. Reijenga gaf toen aan dat hij sterke aanwijzingen had dat de brand was aangestoken.

Het Openbaar Ministerie onderzocht de zaak nog een keer en sprak opnieuw met diverse getuigen, maar zag geen aanleiding om de zaak voor de rechter te brengen.

Vermoord?

Begin dit jaar kwam omroep NTR met een podcast-serie over de mysterieuze brand, De Brand in het Landhuis. In die reeks spreekt podcastmaker Simon Heijmans met tientallen mensen. In de slotaflevering beweert kunstkenner Arthur Brand dat de Vughtse Marggraff zou zijn vermoord.

Voor het Openbaar Ministerie is die uitspraak dus geen aanleiding om de dood van Ewald Marggraff opnieuw te onderzoeken. De Stichting Marggraff, die de nalatenschap van Marggraff beheert, neemt in een verklaring afstand van een groot deel van de conclusies die in de podcast-serie worden getrokken.