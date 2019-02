Deel dit artikel:













Man die bom plaatste op onopvallende politieauto is vastgelegd op bewakingscamera [VIDEO] De zwaar beschadigde onopvallende politieauto. (Foto: Casper van Donk) De beschadigde wagen werd afgevoerd. (Foto: Politie)

HELMOND - De man die een bom heeft geplaatst op een onopvallende politieauto in Helmond, is vastgelegd op camera. De politie heeft de bewakingsbeelden dinsdag naar buiten gebracht. Op de beelden is te zien hoe de onbekende man een vuurwerkbom op de motorkap van de wagen legt.

Geschreven door Edwin Vossen

Op donderdagavond 24 januari reed de politie naar de Sjef van Schaijkstraat in Helmond. Agenten waren daar aanwezig om een 23-jarige vrouw aan te houden. Terwijl de politiemannen bezig waren met het doorzoeken van het huis van de vrouw, hoorden zij buiten een enorme explosie. Toen de agenten naar buiten liepen om te kijken, bleek dat hun onopvallende politieauto volledig was vernield. Op dat moment waren er meerdere jongeren in de straat aanwezig. LEES OOK: 'We sluiten een gerichte actie niet uit', burgerauto van de politie in Helmond zwaar beschadigd Identiteit bomplaatser

De politie startte direct een onderzoek naar het incident. De auto werd toen afgevoerd. Met het openbaar maken van de bewakingsbeelden, hoopt de politie dat er meer duidelijk wordt over de identiteit van de dader.