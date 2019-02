Deel dit artikel:













Ireen Wüst geeft medaille aan dochtertje van overleden beste vriendin Paulien van Deutekom Ireen Wüst droeg haar WK-zege op aan de overleden Paulien van Deutekom (foto: VI Images).

GOIRLE - Ireen Wüst schenkt de gouden medaille die ze afgelopen zondag won aan het dochtertje van haar beste vriendin Paulien van Deutekom. De schaatsster overleed in januari aan de gevolgen van longkanker. “Dan hoop ik dat ze daar als ze wat ouder is, trots op is”, zei Wüst dinsdagavond in De Wereld Draait Door.

Geschreven door Rebecca Seunis

Wüst noemt de wereldtitel op de 1500 meter haar mooiste medaille uit haar carrière. “Het was voor mij heel anders, normaal schaats je voor jezelf. Dit wilde ik heel graag doen voor Paulien. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Het was een hele gekke dag.” Middelvinger omhoog

Na de overwinning ging haar middelvinger de lucht in, met daaromheen een vriendschapsring. De middelvinger was een ‘fuck you’ tegen kanker. “De ring heeft Ingeborg Kroon gemaakt, als symbool voor onze vriendschap. Hij heeft de lievelingskleur van Paulien. Deze ringen moesten van Paulien om de middelvinger, dat was haar teken tegen de kanker”, aldus Wüst. De voormalig wereldkampioene allround werd slechts 37 jaar oud. Ze laat een man en dochtertje na, dat geboren werd in 2017. Ireen Wüst start samen met haar schaatsvriendinnen een stichting om geld in te zamelen voor onderzoek naar longkanker. LEES OOK: Ireen Wüst zamelt met vriendinnengroep Team Nuyt geld in voor onderzoek naar longkanker