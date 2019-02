Ireen Wüst zamelt met vriendinnengroep Team Nuyt geld in voor onderzoek naar longkanker

GOIRLE - Ireen Wüst won zondag voor de vierde keer in haar loopbaan de wereldtitel op de 1500 meter. Voor de schaatsster uit Goirle had deze echter veel meer lading dan de vorige titels, vijf weken na het overlijden van 'buuffie' Paulien van Deutekom. Met een groep schaatsvriendinnen gaat ze nu geld inzamelen voor onderzoek naar longkanker.

Onder de naam Team Nuyt gaat de groep schaatskleding veilen om geld in te zamelen voor longkankeronderzoek. De groep (oud-)schaatsters doet dit er nagedachtenis van Van Deutekom. Naast Wüst maken onder anderen Andrea Nuyt, Wieteke Cramer en Letitia de Jong onderdeel uit van Team Nuyt. Afgelopen weekend was de groep in Inzell bij de WK afstanden.

"De liefste en leukste meiden zijn in Inzell", schreef Wüst op haar Instragram. Daarbij deed ze een oproep om Team Nuyt te volgen op Facebook of Instagram. "We gaan geld inzamelen voor longkankeronderzoek ter nagedachtenis aan Paulien van Deutekom (Buuffie)." Wanneer de veilig begint is nog niet bekend.

Van Deutekom vormde samen met de andere dames van Team Nuyt een vriendinnengroep, aan het einde van het schaatsseizoen gingen ze met z'n allen skiën. Dit jaar is alles anders, de wereld van Wüst is al een paar weken met gemengde gevoelens. Haar goede vriendin Van Deutekom overleed op 2 januari op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

'Alsof Paulien mee reed'

Met de steun van Team Nuyt en Van Deutekom in haar gedachten veroverde Wüst op zondag goud op de 1500 meter. Het begin van haar race was nog moeizaam, maar eenmaal in haar slag snelde Wüst naar een onwaarschijnlijke tijd. "Ik kreeg ineens rust over me. Het was alsof Paulien mee reed", zei Wüst na afloop. Een bijzondere WK-titel erbij, de teller van gouden medailles op de WK's en Olympische Spelen staat inmiddels op 25. De mooiste. "Deze. Met stip."