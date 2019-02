Deel dit artikel:













Man mishandeld bij overval Etten-Leur, daders spoorloos De woning aan de Kolgans werd dinsdagavond overvallen. (SQ Vision Mediaprodukties)

ETTEN-LEUR - Een 33-jarige man is dinsdagavond mishandeld en beroofd. Dat gebeurde in zijn huis aan de Kolgans in Etten-Leur. De daders zijn gevlucht.

Geschreven door Raymond Merkx

Een bekende van het slachtoffer kwam bij hem op bezoek. Daarna kwam nog een andere man binnen. De twee vielen de bewoner plotseling aan. Hij kreeg enkele klappen op zijn hoofd en werd ook geschopt. Daarna vluchtte het duo, enkele honderden euro's rijker. Het slachtoffer kon zelf naar de ambulance lopen en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had een bult en meerdere schrammen op zijn hoofd. Ook was hij flink duizelig. De man heeft aangifte gedaan. De politie is op zoek naar de daders.