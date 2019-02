Deel dit artikel:













Ellen wil dat donorkinderen weten wie hun echte vader is: 'Niet weten is het ergste wat er is' Rietjes met ingevroren zaad in een stikstofcontainer.

PRINSENBEEK - Mag het DNA van vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat openbaar worden? Die vraag wordt woensdag beantwoord door de rechter. Een zaak die Ellen (schuilnaam, echte naam bij de redactie bekend) uit Prinsenbeek op de voet volgt. Karbaat bevruchtte meerdere vrouwen met zijn eigen zaad en verwekte zo, in het geheim, zeker 22 kinderen. Ook Ellen is het product van een ‘overactieve’ arts die op eenzelfde manier als Karbaat te werk ging. Zij wil dat ieder donorkind mag weten wie zijn of haar biologische vader is.

Geschreven door Saskia Nelissen

Als de rechter woensdag besluit dat donorkinderen DNA-gegevens van mogelijke biologische vaders mogen opeisen, krijgen donorkinderen er volgens Ellen een belangrijk recht erbij. Ze wil haar verhaal wel doen, maar dan wel anoniem. LEES OOK: Máxima Medisch Centrum gebruikte jarenlang donorzaad van omstreden kliniek Jan Karbaat DNA-test

“Het kunnen opeisen van DNA zou voor veel kinderen een mogelijkheid zijn om de puzzel compleet te maken”, vertelt Ellen in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. “In mijn geval kon ik er achter komen dat ik bijna zeker een kind ben van een arts, doordat zijn zoon een DNA-test deed. Maar je weet het pas honderd procent zeker als je het DNA van de arts hebt en dat met het jouwe kunt vergelijken.” Ook de arts die Ellens moeder bezocht, gebruikte geen donorzaad, maar zijn eigen zaad om moeders met een kinderwens blij te maken. Net zoals Karbaat dat deed. “Ik heb dus ook twintig broers en zussen. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat nog meer artsen in Nederland zo te werk gingen. Daarom is die uitspraak vandaag zo belangrijk.” Belang van het kind voorop

Ellen wil met haar verhaal niet direct de artsen in een kwaad daglicht stellen. “De instellingen hadden veel beter toezicht moeten houden op het handelen van artsen. Ik hoor over mijn vader, de arts dus, dat hij vrouwen wilde helpen. Hij kon in het systeem, zoals het was, ongecontroleerd te werk gaan.” “Sinds 2004 zou het belang van het kind voorop moeten staan, vóór de privacy van de donor dus. Uit de uitspraak van vandaag zal blijken of dat ook echt wordt nageleefd”, besluit Ellen. “Ik hoop dat de rechter beseft dat het recht om te weten waar je vandaan komt, heel belangrijk is. Niet weten waar je vandaan komt, doet echt iets met je.” LEES OOK: Wendy is een dochter van spermadokter Jan Karbaat: 'Ineens heb ik 41 broers en zussen'