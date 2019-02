12 jaar cel voor man die overval pleegde met Kalasjnikov op Landalpark Overloon

OVERLOON - Issam T., de 29-jarige man die een gewapende overval pleegde op een vakantiepark van Landal in Overloon, krijgt ook in hoger beroep een gevangenisstraf van twaalf jaar. Vorig jaar februari werd T. door de rechtbank in Den Bosch al veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij pleegde naast de overval in Overloon, ook overvallen in Someren en het Zuid-Limburgse Geleen.

In januari 2017 kwamen twee mannen met een Kalasjnikov het vakantiepark aan de Raaijweg binnen. Ze duwden de mensen bij de receptie op de grond, bedreigde hen met het vuurwapen en gingen er met een geldbedrag vandoor.

De politie is nog steeds op zoek naar de andere man die bij de overval betrokken was. Een week eerder sloeg het duo ook al toe bij een filiaal van Kruidvat in Someren. Ook dat ging gepaard met grof geweld.

T. pleegde de overvallen in Someren en in Overloon toen hij proefverlof had van de gevangenis Ter Peel in Limburg. Hij pleegde tijdens een weekendverlof ook een overval in het Geleen.

Voor de drie overvallen in Overloon, Someren en Geleen legde de rechter T. eerder al een gevangenisstraf op van twaalf jaar. Ook in hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie vorige maand twaalf jaar cel.

Kofferbakmoord

T. wordt gezien als een beruchte crimineel. In Ter Peel zat hij een straf uit van vijftien jaar omdat hij de dader van de Hoensbroekse kofferbakmoord in 2008 was. Het lichaam van de 20-jarige Faried Abdou werd destijds gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. Hij kreeg drie kogels in zijn lijf en daarna werd zijn hoofd met een hamer ingeslagen. Zijn auto werd gevonden in Hoensbroek.

