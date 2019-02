Deel dit artikel:













Agenten rijden in golfkarretje gras golfbaan kapot tijdens zoektocht naar naakte man De politieagenten in het golfkarretje. (Foto: Instagram Politie Den Bosch)

CROMVOIRT - Er is veel schade aan het gras van golfbaan Bernardus in Cromvoirt. Politieagenten reden vorige week in een golfkarretje driftig over de greens toen ze op zoek waren naar een naakte man.

Geschreven door Eva van der Weele

Greenkeeper Niall Richardson vindt het heel erg vervelend. Door het hard rijden met het karretje kwamen er diepe sporen in het gras. “Het is speciaal gras. De schade is groot. We zijn nog steeds bezig met het repareren.” Met meerdere eenheden, een speurhond en de politiehelikopter werd gezocht naar de naakte man. Agenten maakten daarbij gebruik van een golfkarretje om op het grote terrein te kunnen zoeken. Wat de naakte man in de nacht van zondag op maandag 4 februari precies op de golfbaan deed, is niet duidelijk. De man is ook nog steeds niet gevonden.