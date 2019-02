Te veel bomen gekapt op landgoed Heidepark, projectontwikkelaar volgens stichting eerder in fout

TILBURG - Er zijn te veel bomen op het Tilburgs landgoed Heidepark gekapt. Het is over het ‘randje van de wet’, zo stelt de gemeente na een bezoek aan het landgoed langs de Bredaseweg. Ecologen, gemeenteambtenaren en mensen van de stichting Stadsbomen Tilburg bekeken de situatie dinsdag samen met de eigenaar. Die stelt geen verstand van bomen te hebben, maar de projectontwikkelaar ging volgens de stichting vaker in de fout.

“Je mag zonder vergunning bomen weghalen als dat de vitaliteit in het bos qua licht en lucht op peil houdt. Maar naar onze mening gaat dit te ver”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente gaat er echter niet over. Omdat het terrein buiten de bebouwde kom ligt, valt het onder de Boswet. Een vergunning had aangevraagd moeten worden bij de provincie.

“We hebben de eigenaar voor de keuze gesteld. Die mag het melden bij de provincie en als hij dat niet doet, dan doen wij het”, aldus de gemeente.

Het terrein is eigendom van Hendrik Roozen, eigenaar van de Roozen van Hoppe Groep en de beleggers Joris Duijsters en Hein Heffels. Zij willen er een restaurant openen. De villa die er staat wordt verbouwd en de bomen zijn weggehaald omdat ze het zicht vanaf de weg op het restaurant ontnemen. Roozen laat weten dat hij dinsdag melding van de bomenkap heeft gedaan bij de provincie.

'Geen verstand van bomen'

De ondernemer stelt dat hij geen schuld heeft aan het gebeuren. “Normaliter bouwen we op bedrijventerreinen. Daar staan geen of nauwelijks bomen. Ik heb er geen verstand van. Ik wil niet zwartepieten, maar ik vertrouw op de mensen die we hebben ingeschakeld. In dit geval is dat landschapsarchitect Maarten Grasveld. Het gaat om een interpretatieverschil over de regels met de gemeente, ik ga me niet in die details mengen.”

Grasveld zelf verwees dinsdag al naar de aannemer, die gezegd had dat er geen vergunning nodig was. “Omdat het om onderhoud gaat. Ik ben op zijn mening afgegaan.”

'Eerder bomen vernield'

Roozen en Van Hoppe ging eerder in de fout, volgens de stichting Stadsbomen. De projectontwikkelaar was in 2018 verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe woningen op nieuwbouwproject Koningsoord in Berkel-Enschot. De gemeente sprak af dat drie grote bomen moesten blijven staan en beschermd zouden worden tijdens de bouw.

Een van de bomen sneuvelde in een storm, de andere twee bomen werden door de aannemer, die niet goed geïnstrueerd was, vernield. De aannemer groef grond af, kapte zonder kennis van zaken belangrijke boomwortels door en stortte een fundering, stelde Stichting Stadsbomen Tilburg. "Dat kostte Roozen Van Hoppe zevenduizend euro, een schijntje vergeleken met wat ze met de verkoop van huizen en appartementen op het complex verdienden.”

Aangifte

Ook de andere eigenaar, Joris Duijsters, wordt in verband gebracht met illegale bomenkap. Duijsters had een vergunning aangevraagd om een boom te kappen op een bouwkavel aan de Dr Keyzerlaan in Goirle, die zijn bouwplan in de weg stond. Deze vergunning kreeg hij niet. Bij werkzaamheden bleek de boom later zo beschadigd dat die niet levensvatbaar meer was. De gemeente Goirle deed in juni 2018 aangifte bij de politie van ernstige beschadiging. Duijsters stelde onschuldig te zijn.

Mogelijke straf

Bij illegale bomenkap kan de overheid op verschillende manieren optreden. Er kan bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk of strafrechtelijk worden opgetreden. Van strafrechtelijke vervolging is sprake als er aangifte bij de politie gedaan is en als er economisch voordeel is. Bij de provincie kon woensdagochtend niemand zeggen wat de provincie in de zaak van Landgoed Heidepark gaat doen.