Deze carnavalswagens staan al voor de optocht op Marktplaats [LIJSTJE]

Het feest der feesten begint al over zestien dagen. Voor bouwclubs is de verkoop van wagens, of onderdelen ervan, een belangrijke manier om geld in het laatje te brengen. Andersom is het voor sommige clubs makkelijk om een wagen te kopen. En je hebt al een wagen voor een paar honderd euro. Deze wagens kun je nu al kopen voor na komende carnaval:

'Makkelijk om te bouwen'

'Zo goed als nieuw', pronkt in de advertentietekst van CV De Vrolijke Vierders uit Dinteloord. Bijna alle poppen zijn te koop. De wagen staat voor 1250 euro op de verkoopsite, maar je kunt al bieden vanaf 900 euro. Bovendien is deze wagen 'gemakkelijk om te bouwen naar je eigen thema'. Het onderstel mag je dan weer niet meenemen. Ook belangrijk: je kunt de wagen pas na carnaval overnemen. De CV wil eerst pronken met hun bouwwerk in Dinteloord en omgeving.





(foto: CV de Vrolijke Vierders).





Elf meter lang

Deze wagen, aangeboden door bouwclub Vor Mekaor uit Steenbergen, is helemaal gemaakt van polyester. Hij is gebouwd door een club uit Breda en schitterde daar vorig jaar in de optocht. "Wij hebben hem gekocht en passen hem dit jaar aan voor de optocht van Steenbergen", zegt Iwan van Eekelen. De vereniging heeft te weinig leden om zelf wagens te bouwen.



Waarom hij nu al te koop staat? "De handel in wagens begint steeds vroeger. Bouwers zijn nu al aan het kijken voor volgend jaar. En we hebben het geld hard nodig." Het kan lastig zijn om hem bij je thuis te krijgen. Met een lengte van elf meter is het een knap kunstje om hem de bocht om te krijgen.











Bouwclub Vor Mekaor (foto: Marktplaats)





'Ruimte voor 50 man'

De wagen voor dit jaar is nog niet af, maar wel veelbelovend. "Het wordt een Lucky Luke-thema", vertelt bouwer Wessel Heesakkers (27) uit Mierlo. 'Oerdegelijk', zo is de omschrijving. Ook handig: je kunt er met zeker vijftig man op. Je moet er dan wel 2500 euro voor neerleggen. "Over de prijs valt te onderhandelen", weet Wessel.



Al negen jaar rijden hij en zijn vriendengroep met deze wagen rond. Ieder jaar krijgt het 'bakbeest' een ander thema. Dit jaar voor het laatst. "We stoppen ermee! De animo neemt af en we hebben een gebrekkige bouwloods. " En dus is de zoektocht naar een nieuwe eigenaar gestart. "Niemand heeft nog gereageerd."



De wagen heeft nu een Cowboy-thema. (foto: Wessel Heesakkers)





Rij je zo mee weg

Deze wagen uit Uden is rijklaar. De wagen heeft een grote pop waarvan de pet open kan. In de pet kunnen een aantal mensen staan. Compleet met onderstel, mag je hem meenemen voor 750 euro. Dan moet je dus wel even wachten tot na de carnaval.









Deze wagen is rijklaar. (foto: Marktplaats)