‘Veertig Karbaat-kinderen in Brabant’: donorkinderen mogen dna spermadokter vergelijken

ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam deed woensdag uitspraak over de zaak Jan Karbaat. Hij bevruchtte in het geheim tientallen vrouwen met zijn eigen zaad. Woensdag werd duidelijk dat een groep donorkinderen het dna van de spermadokter mag gebruiken voor een vaderschapstest. “Waarschijnlijk lopen er in Brabant zo’n veertig ‘Karbaat-kinderen’ rond”, zegt Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind.

Karbaat, de directeur van een voormalige spermabank, heeft volgens Van der Meer wereldwijd misschien wel honderd kinderen rondlopen. Nu blijkt dat het dna van Karbaat gebruikt mag worden om dat te vergelijken met donorkinderen, kunnen zij erachter komen of de spermadokter hun biologische vader is. Als dat later inderdaad zo blijkt te zijn, kunnen ze een schadevergoeding eisen voor de jarenlange onzekerheid waarin ze hebben geleefd.

Karbaat-kinderen uit Brabant

“Dokter Karbaat was actief in Brabant”, laat Van der Meer weten. “Hij heeft sperma uitgewisseld met alle ziekenhuizen in Brabant waar dit soort behandelingen werden gedaan. Ook had Karbaat in zijn klinieken veel klanten uit Brabant.” Daarnaast kent Van der Meer veel donorkinderen uit de kliniek van Karbaat die Brabants zijn. “De kans is dus groot dat donorkinderen die van hem afstammen, uit Brabant komen.”

Waarschijnlijk zijn het er ook meer dan we ooit zullen weten, want volgens Van der Meer weet tachtig tot negentig procent van de donorkinderen niet dat ze een donorkind zijn. “Karbaat zei tegen de moeders dat ze dat geheim moesten houden voor hun kind”, zegt Van der Meer.

Karbaat wilde zijn dna niet afstaan

In 2017 werd al duidelijk dat Karbaat sjoemelde met donorzaad. Stichting Fiom, die verwantschapsonderzoeken doet, kreeg daarna steeds meer aanmeldingen van donorkinderen die wilden weten of Karbaat hun biologische vader was. De donorkinderen wilden zijn dna gebruiken voor een vaderschapstest.

Karbaat wilde zijn dna niet afstaan, maar een wettelijke zoon van hem wel. Negentien donorkinderen waren toen een match. Later vond Stichting Fiom drie nieuwe dna-matches. Een dna-match met een wettig kind betekent niet officieel dat de donorkinderen van Karbaat zijn, omdat een wettig kind niet per se een biologisch kind is. Maar er zijn wel sterke vermoedens dat de matches kinderen van Karbaat zijn.

In datzelfde jaar overleed de spermadokter. De rechter stond na zijn overlijden een dna-onderzoek toe dat in een kluis werd opgeslagen. De nabestaanden van Karbaat wilden vervolgens niet dat het dna werd vrijgegeven, dus stapten de ouders en donorkinderen naar de rechter.

Blij met de uitspraak

Woensdag werd bekend dat de donorkinderen die naar de rechter stapten wel toegang krijgen tot het erfelijk materiaal van Karbaat. “De rechter heeft nu alleen bepaald voor de eisers”, zegt Van der Meer. “Maar ze kunnen moeilijk bezwaar maken als deze eisers zich wel mogen vergelijken en andere donorkinderen niet.”

Van der Meer is blij met de uitspraak. “Donorkinderen hebben het recht om zich te vergelijken met Karbaat. Nu kunnen de eisers honderd procent zeker weten dat ze een donorkind zijn van de spermadokter, want eerst was het een vermoeden. We willen dat alle donorkinderen zich kunnen vergelijken, maar dat is een volgende stap.”

