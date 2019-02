Nog geen idee op wie je gaat stemmen? Stemhulp voor Provinciale Staten is nu online

DEN BOSCH - Begin jij al te zweten bij de vraag op wie je gaat stemmen? En ben je niet in de stemming om alles zelf uit te zoeken? De StemWijzer voor Provinciale Staten biedt hulp en is sinds woensdagochtend online.

Op 20 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. In de StemWijzer is duurzaamheid dit keer het belangrijkste onderwerp. Veel vragen gaan bijvoorbeeld over windmolens, zonnepanelen, subsidies voor duurzame energie. In 29 vragen kom je erachter op welke partij je het best kun stemmen. Bij elke stelling kun je vervolgens zien wat de verschillende partijen denken en waarom.



Wat moet ik stemmen?

Hieronder kun je de stemwijzer voor Brabant invullen. Hier kun je hem in volledig scherm bekijken.

Waarom zou ik stemmen?

In dit filmpje van ProDemos wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om te gaan stemmen voor Provinciale Staten.

Hoe werkt de provincie?

Wil je je eerst eens verdiepen in hoe het bestuur van ons prachtige Brabant werkt? Dit filmpje kan je helpen.

Op 20 maart zijn ook de Waterschapsverkiezingen. Het digitale hulpmiddel hiervoor komt later online.