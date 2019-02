Meeste schoffies wonen in Tilburg, jongeren moeten zich vaakst bij Halt melden

EINDHOVEN - In Tilburg wonen de meeste jongeren van Brabant die zich in 2018 bij Halt moesten melden. De cijfers in Tilburg liegen er niet om, want vergeleken met de andere grote steden in Brabant zijn de cijfers twee keer zo hoog.

In 2018 moesten 380 jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Tilburg naar Halt toe. In de andere grote steden van Brabant is dat veel minder.

Eindhoven: 185 jongeren

Den Bosch: 165 jongeren

Breda: 156 jongeren

Helmond: 98 jongeren

Roosendaal: 79 jongeren

Vergeleken met de landelijke cijfers zijn er meer jongeren in Tilburg die naar Halt moesten dan in Utrecht. In Amsterdam en Rotterdam liggen de cijfers het hoogste.

Tilburg

Halt heeft verschillende redenen waarom de cijfers zo hoog zijn in Tilburg. In deze regio zijn ze erg betrokken met de jongeren en komen daarom ook sneller in beeld bij de politie. De politie werkt nauw samen met Halt dus worden de jongeren snel doorverwezen. In Tilburg is ook een speciaal project. Jongeren die een overtreding maken met de scooter worden ook meteen naar Halt toegestuurd. De meeste jongeren in Tilburg die bij Halt belanden zijn tussen de 14 en 16 jaar.

Vijf gemeenten

De jongeren in Tilburg zijn niet het enige probleem in Brabant. In vijf gemeenten van Brabant ligt het gemiddeld van meldingen ook hoger dan in de rest van Nederland.

Oisterwijk: 61 jongeren

Goirle: 58 jongeren

Someren 48 jongeren

Hilvarenbeek 38 jongeren

Asten: 35 jongeren

Vijftienduizend straffen

In 2018 zijn bijna vijftienduizend Halt-straffen uitgedeeld in het hele land. Twaalf procent minder dan het jaar ervoor. Het grootste deel van deze groep kregen straffen opgelegd na diefstal, schoolverzuim of drank- en druggerelateerde zaken. Dat blijkt uit jaarcijfers van Halt.

Jongeren die een Halt-straf krijgen worden niet vervolgd en krijgen ook geen strafblad. Het gaat meestal om kleine incidenten. De overtreders moeten bijvoorbeeld een opdracht maken, schade vergoeden of in gesprek met het slachtoffer.