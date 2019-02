Deel dit artikel:













Ruzie over uitlaten van hond loopt uit op bedreiging met mes Archieffoto

RIJSBERGEN - Een conflict over het uitlaten van een hond in Rijsbergen is dinsdagavond uitgelopen op bedreiging en vernieling. Een 59-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden.

Geschreven door Malini Witlox

Het slachtoffer, een 54-jarige vrouw, deed aangifte. Ze vertelde dat ze een leegstaand terrein onderhoudt. Regelmatig ziet ze dat een vrouw haar hond daarop laat poepen. Dinsdagmiddag gebeurde dat weer en ze sprak de eigenaresse van de hond hierop aan. Het conflict liep hoog op waarbij met een riem werd geslagen, aldus de politie. Rond acht uur 's avonds kwam de echtgenoot van de hondenbezitster verhaal halen. Hij had een mes bij zich en dreigde het slachtoffer neer te steken. Ook zou hij het raam van de voordeur en een plantenbak vernield hebben. Bij zijn arrestatie werden onder anderen twee hondengeleiders ingezet. Aan het bureau bleek dat hij dronken was, hij blies 560 ugl.