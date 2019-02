Deel dit artikel:













Spectaculaire achtervolging op Brabantse snelweg, politieauto’s werden aangereden De politie zette de achtervolging in (Archieffoto: Politie.nl).

BEST - Tijdens een lange achtervolging van de politie op de A67 en A2 dinsdagnacht reed een bestuurder meerdere malen in op politieauto's. Er raakten vier auto’s beschadigd. De 32-jarige bestuurder is uiteindelijk in Best aangehouden.

Geschreven door Eva van der Weele

De agenten wilden de auto op de A67 bij Helenaveen controleren, maar de Duitse bestuurder uit Augsburg reed met hoge snelheid weg in de richting van Eindhoven. De politie zette meteen de achtervolging in. Bij afrit Someren botste de vluchtauto tegen de politieauto op. De verdachte kon ontsnappen. Achtervolging vervolgen

De politie zette de achtervolging verder in met meerdere auto’s. Uiteindelijk reed de bestuurder zich klem op De Dommel in Best. De man probeerde nog een keer te ontsnappen en reed in op meerdere politieauto’s. Een agent kon nog net op tijd wegspringen. De man vluchtte lopend, maar werd al snel opgepakt. De Duitser wordt van meerdere dingen verdacht. De man was bestuurder van een eerder gestolen Citroën C4 uit Eindhoven. Hij reed in op een agent en hij veroorzaakte meerdere aanrijdingen.