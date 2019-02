'Die man is geweldig!': Oud-bokser Rudi Lubbers is Rini Wagtmans dankbaar voor hulp

Lubbers kwam afgelopen weekend aan op Schiphol. Hij houdt momenteel even een mediastilte, maar maakte voor Omroep Brabant een uitzondering. Omdat Rini Wagtmans uit de provincie komt. “Een geweldig mens”, zegt hij. “Rini regelt alles, doet alles. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor.”

De oud-bokser, die in 1973 tegenover Muhammad Ali stond, vertelt dat het goed met hem gaat. “Met mij is het zoals altijd uitstekend. Alleen ik heb wel een hoop zorgen, omdat mijn vrouw nog in Bulgarije is. Maar ik heb vertrouwen. Ik ben zo fantastisch geholpen, door het Nederlandse volk en bepaalde mensen. Die hebben mij de kracht gegeven om een nieuwe start te maken.”

Rudi leefde in aftands busje

Rudi Lubbers leefde met zijn partner Ria en een aantal zwerfhonden in Bulgarije. Ze woonden in een aftands busje en hadden geen gas, water, licht en sanitaire voorzieningen. Dit werd duidelijk in een aflevering van ‘Andere Tijden Sport’.

Beeld uit de aflevering van Andere Tijden Sport





Wagtmans zag de uitzending en besloot in actie te komen. Hij zette samen met een klein team een crowdfunding op en regelde een noodpaspoort. Rudi is door zijn zoon opgehaald en terug naar Nederland gekomen. Ria is opgenomen in een Bulgaars ziekenhuis. Zij komt later. “Zonder de hulp vanuit Nederland had mijn vrouw het niet overleefd”, zegt Lubbers.

'Ben weer BN'er'

De bokslegende voelt zich sinds zijn terugkeer beter dan ooit. “Geweldig, hoe warm en liefdevol ik hier word ontvangen. Ik ben weer een bekende Nederlander. Ik dronk van de week samen met mijn zoon een kopje koffie. Komt er een jochie van een jaar of twintig naar mij toe die mij herkent. Dat is toch mooi.”

Dat Rini dag en nacht bezig was om hem terug te krijgen, wist hij niet toen hij nog in Bulgarije zat. Eenmaal in Nederland, heeft Lubbers hem nog niet gezien maar al wel aan de lijn gehad. “Rini maakt vanwege privéomstandigheden een moeilijke periode door. En ondanks dat, staat hij volledig achter me en regelt hij de boel een beetje. Het is een geweldig mens. Ik ga hem zeker persoonlijk bedanken in Sint Willebrord. Dat is mijn plicht.”

'Eigenlijk ben ik ook Brabander'

Rini en Rudi kennen elkaar al jaren. Lubbers schat een jaar of vijftien. “Ik heb een bijzondere band met Brabant en Rini Wagtmans”, vertelt hij. “Eigenlijk ben ik ook een Brabander. Ik kom uit een kermisfamilie. De kermis speelt zich voor een groot deel af in Brabant. 't Ginneken (wijk in Breda, red.) Den Bosch, Vught en Veghel. Ik ken Brabant beter dan de rest van Nederland.”

De oud-bokser is geïnspireerd geraakt door de actie van zijn vriend. “Ik ga waarschijnlijk ook iets doen op dat gebied. Met een stichting voor oud-sporters. Er zijn veel mensen op de wereld die hulp nodig hebben. Mensen hebben recht op een goed leven, ook na de sport.”