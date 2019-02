Arrestatieteam breekt deur open en zoekt vuurwapens in Tilburgs huis, 25-jarige man aangehouden

TILBURG - Een zwaarbewapend arrestatieteam is woensdag een huis binnengevallen aan de Vellingenhoef in Tilburg. Zo rond half twee brak de politie-eenheid de deur open en stormde de woning binnen. De politie zocht naar vuurwapens. Een 25-jarige man is aangehouden.

De agenten hadden hun wagen iets verderop in de wijk geparkeerd. Volgens een ooggetuige was het een opvallend gezicht dat er diverse zwaarbewapende mannen met bivakmuts door de straat liepen.

Nadat het arrestatieteam het huis aan de Vellingenhoef was binnengevallen, kwamen er vijf politiewagens ter plaatse. De recherche is ondertussen ook aanwezig voor onderzoek.

Man opgepakt in ander huis

De politie zocht woensdag naar vuurwapens, maar die werden niet aangetroffen. De 25-jarige is door de politie op een ander adres aangehouden.

In maart 2018 werd een vuurwapengevaarlijke man aangehouden in een woning aan de Vellingenhoef in Tilburg. In 2014 vond de politie een aantal wapens en een hoeveelheid drugs in een huis aan de Vellingenhoef. Het is niet duidelijk of de gebeurtenissen uit 2018 en 2014 te maken hebben met de situatie van woensdag.