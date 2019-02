PSV op bezoek bij ‘angstgegner’: al zes jaar niet gewonnen bij SC Heerenveen

HEERENVEEN - Voor PSV staat er komend weekend het altijd lastige bezoek bij SC Heerenveen op de planning. De huidig landskampioen heeft het altijd lastig in het hoge noorden en er werd zelfs in de afgelopen zes seizoenen niet één keer gewonnen.

PSV liep afgelopen weekend een puntje uit op naaste achtervolger Ajax, maar de ploeg van Mark van Bommel zal komend weekend naar alle waarschijnlijkheid alle zeilen moeten bijzetten om in Heerenveen geen averij op te lopen in de strijd om de landstitel.

Andere tijden

Voor de laatste keer dat PSV won in Friesland moeten we een aantal jaar terug in de tijd. Fred Rutten was toen nog trainer van PSV met Erik ten Hag en Phillip Cocu als assistenten, de club wachtte al jaren op een landstitel en niemand van de huidige selectie was erbij in het seizoen 2011-2012 toen PSV voor het laatst won bij Heerenveen. Dat deed de Eindhovense club wel meteen overtuigend, door met 1-5 te winnen.

Bekijk hieronder de samenvatting van de laatste overwinning van PSV bij SC Heerenveen.

Resultaten PSV op bezoek bij SC Heerenveen:

Seizoen 2017/18: 2-0 verlies

Seizoen 2016/17: 1-1

Seizoen 2015/16: 1-1

Seizoen 2014/15: 1-0 verlies

Seizoen 2013/14: 3-0 verlies

Seizoen 2012/13: 2-1 verlies

Seizoen 2011/12: 1-5 winst

De afgelopen seizoenen was het kommer en kwel voor PSV. Twee gelijke spelen en vier nederlagen in de eredivisie verder, probeert de ploeg van trainer Mark van Bommel een einde te maken aan de slechte reeks in Friesland. Vorig seizoen moest PSV al op speeldag vier van de eredivisie op bezoek bij Heerenveen. De ploeg van toenmalig trainer Phillip Cocu was tot dat moment nog zonder puntverlies, maar zoals wel vaker ging het uit bij Heerenveen dus fout.

Die editie van vorig seizoen verliep dramatisch voor de Eindhovenaren. PSV keek al na zes minuten tegen een 2-0 achterstand aan, Hirving Lozano kreeg voor rust nog een rode kaart, en in de tweede helft kreeg PSV een strafschop tegen die door Jeroen Zoet werd gestopt.

Bekijk hieronder de samenvatting van de editie van vorig seizoen en lees verder.

Vanaf 2000 wist PSV maar zes keer te winnen uit bij Heerenveen. Van die zes overwinningen behaalde PSV vier winstpartijen al in de jaren 2000-2006. In de afgelopen twaalf jaar wist PSV dus maar twee keer de volle buit uit Heerenveen mee te nemen.

Titelstrijd

Het is 2620 dagen geleden dat PSV voor het laatst won in Heerenveen. Daarmee mogen de Friezen met recht een ware 'angstgegner' genoemd worden voor PSV. De koploper van de eredivisie staat na het gelijke spel van vorige week bij FC Utrecht zes punten voor op naaste achtervolger Ajax en zal dus maar al te graag een einde maken aan de dramatische reeks op bezoek bij Heerenveen om die ruime marge te behouden op de Amsterdammers.