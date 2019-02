Deel dit artikel:













Zakelijk conflict mogelijk oorzaak van brandstichting in Oirschot De brand is waarschijnlijk aangestoken (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

OIRSCHOT - De politie gaat ervan uit dat de brand in een appartement aan de Moriaan in Oirschot is aangestoken. Waarschijnlijk is een zakelijk conflict tussen de bewoner en anderen de oorzaak. De bewoner liet direct na de brand al weten dat hij van opzet uitging.

Geschreven door Maaike Cnossen

De brand ontstond dinsdag rond elf uur ’s avonds op het balkon van de woning. Volgens de bewoner is daar een brandend voorwerp op gegooid. Hij zegt dat hij al langere tijd wordt bedreigd door ‘onbekende mannen’. De politie onderzoekt wat er precies speelt, maar dat het waarschijnlijk gaat om een zakelijk conflict. LEES OOK: Uitgebrand appartement in Oirschot: politie sluit brandstichting niet uit De forensische recherche deed woensdag uitgebreid onderzoek in en om het pand. Hierbij werd ook een speciale speurhond ingezet die getraind is voor sporenonderzoek bij branden. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook vraagt ze om bewakingsbeelden van buurtbewoners.