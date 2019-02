Mannen in de rij voor hun bossie rooie rozen: 'Effe punten scoren bij m'n vrouw en schoonmoeders!'

Extra personeel is druk bezig met de voorbereidingen bij Keijsers Rozen in Veldhoven. (foto: Eva de Schipper)

VELDHOVEN - Rode rozen. Al eeuwen staan ze symbool voor de liefde. Met name de mannen grijpen op Valentijnsdag hun kans en staan in de rij voor het perfecte bosje. 'Rozen blijven het beste. Ik heb een boeket voor mijn vriendin, mijn schoonmoeder én mijn dochter.'

"Het zijn heel drukke dagen", vertelt Carolien Keijsers. Samen met haar man Erwin runt ze rozenkwekerij Keijsers in Veldhoven. "Onze dagen zijn nu drie keer zo druk als normaal. We hebben veel extra personeel ingezet."

Op de dag voor Valentijn staat de parkeerplaats bij de winkel van de rozenkwekerij constant vol. Klanten, met name mannen, rijden af en aan. "Ik kom gauw uit m'n werk. Hopelijk hebben ze nog rode rozen!", roept een man. Tja die rode rozen, ze blijven gewild. Toch ziet Carolien een trendverschuiving.

"We verkopen steeds meer rozen die twee verschillende kleuren hebben en natuurlijk de gemixte boeketten", vertelt ze. "We zien dat jongeren ook steeds vaker kiezen voor een rozenbox: een hartvormige doos vol met rozen."

Natuurlijk wordt Valentijnsdag, net als de trouwdag, wel eens vergeten. Maar zelfs daar is aan gedacht. "Als we gesloten zijn, kunnen er altijd boeketten uit de automaat buiten worden gehaald. Heel handig! Er wordt veel gebruik van gemaakt", aldus Carolien.

'Wat is het hier druk'

"Ik reed hier naartoe en dacht: 'Wat is het hier toch druk!' Toen besefte ik pas dat het morgen Valentijnsdag is", aldus een man die net drie bossen rozen heeft besteld. "Zelfs heb ik niet zoveel met Valentijn", vervolgt hij. "Het is eigenlijk een spontane actie. Ze zijn voor mijn vrouw, mijn schoonouders en voor mijn eigen ouders. Het is gewoon leuk om ze een keer in het zonnetje te zetten."

"Een mooie bos, dat is belangrijk", vindt een klant die een bos witte rozen afrekent. "Dadelijk als ik thuis ben, geef ik ze meteen mijn vrouw. Morgen zijn ze niet meer vers natuurlijk."

Bij Keijsers Rozen worden elk jaar één miljoen rozen gekweekt. "Het mooiste aan dit werk is de combinatie. Eerst het kweken en dan uiteindelijk het zelf verkopen aan de consument. Dat is mooier dan wanneer ze naar de veiling gaan, want dan weet je niet waar ze naar toe gaan", aldus Erwin Keijsers.