Jonge boeren verkopen producten bij AH: 'Boerenkaas uit Erp niet aan te slepen'

ERP - Supermarkt Albert Heijn biedt jonge boeren sinds kort de kans om hun producten in hun winkels te verkopen. Veehouder Siebe (24) uit Erp is een van de boeren die zijn producten in vier supermarkten verkoopt. Het is een daverend succes. De boerenkaas uit Erp was binnen recordtijd uitverkocht.

Hij heeft al een half jaar een eigen kaaswinkeltje bij zijn boerderij in Erp. Siebe van de Crommert is een jonge enthousiaste boer die zichtbaar plezier heeft in zijn kaashandel. De boerderijwinkel loopt al goed, maar sinds kort zijn daar een paar supermarkten van Albert Heijn bijgekomen. Siebe werd benaderd door de Food Rebels van het concern uit Zaandam. Die ontwikkelen nieuwe concepten, zoals de jonge boeren die hun producten mogen verkopen. De boerenkaas van Siebe is niet aan te slepen. Binnen een paar dagen waren de schappen in de winkels in Heeze en Erp leeg.

Erps gras

Wat is nou het geheim van het succes van de kaas van Siebe? "Mijn koeien grazen echt Erps gras en dat proef je", zegt Siebe met een brede lach. Daarnaast is het echte boerenkaas, gemaakt met niet gepasteuriseerde melk. Dat geeft een betere smaak, aldus Siebe.

De verkoop in de supermarkten biedt veel meer mensen de kans om kennis te maken met zijn product, Ook mensen die geen tijd hebben om naar de boerderij te komen, kunnen de kaas nu kopen.

Doorgaan

Het is nog maar een proef, die vier weken duurt. Maar bedrijfsleider Sander Kanters van de Albert Heijn in Erp is razend enthousiast. Volgens hem willen de klanten graag producten uit de buurt die duurzaam zijn geproduceerd. Wat Kanters betreft gaat de verkoop dan ook door na de proefperiode en is het experiment al geslaagd.

Andere jonge Brabantse boeren die hun producten in de AH supermarkten mogen verkopen zijn Zuivelmaker Dirk uit Raamsdonksveer en aardappeltelers en broers Joris en Geert uit Lage Zwaluwe.

Jonge boer over de vloer

Met het concept 'Jonge boer over de vloer' willen de Food Rebels een podium geven aan jonge ambitieuze boeren om hun producten in de lokale supermarkt te testen. De producten belanden in het reguliere schap. Zo ligt de boerenkaas van Siebe tussen de andere kazen in het kaasschap.