'Kogels waren bedoeld voor mijn zwager', zegt neergeschoten oud-voetballer Abdellaoui

“Ik kwam de sleutel terugbrengen. Daar hebben ze geprobeerd me neer te schieten, om me af te maken. Toen kwam bij mij in eerste aanleg op: dit is voor mijn zwager. Het is gewoon voor de man van mijn zusje.” Abdellaoui is er zeker van dat hij slachtoffer is van een vergissing. “Ik denk niet dat ze mij wilden opruimen. Alle feiten en omstandigheden leiden daar niet toe. En ja, ze moeten hebben gedacht dat ik hem was”, zegt de voetballer tegen EenVandaag.





'Niet in zware criminaliteit'

Het doelwit van de mislukte liquidatie zou volgens Abdellaoui zijn zwager zijn. “Ik had geen signalen dat hij in de zware criminaliteit zit. Hij zal op allerlei manieren zijn geld verdienen. Maar ik heb nooit het idee gehad dat als je daar aan de deur staat, dat er dan op je kan worden geschoten.”

Ruim een week na de schietpartij ligt Yassine Abdellaoui nog steeds in het ziekenhuis. Hij is vooral gewond aan zijn linkerbeen. “Er is vijf of zes keer geschoten. Ik ben gewoon heel blij dat ik nog leef. Van de ene kant ben je blij dat je er nog bent en kun je de pijn wel verdragen. Van de andere kant weet je dat er weer over je wordt gepraat en geroddeld. Tja, dat krijg je er dan gewoon even bij.”