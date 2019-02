Wat is de lelijkste plek van Brabant? Meld het bij ons

Deel dit artikel:













EINDHOVEN - Geen provincie is zo mooi als Brabant. Daar zijn we het over eens. Maar toch zijn er in dat schitterende Brabant ook verlaten parkeerterreinen, vervallen industrieterreinen of gewoon spuuglelijke gebouwen waar je liever met oogkleppen op voorbij loopt. Omroep Brabant wil van jou weten wat die plekken zijn.

Geschreven door Tobias van der Valk

Hoe gaat het in zijn werk? Op een interactieve plattegrond kun je aangeven waar de plek zich bevindt.

Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Vermeld in het invulscherm kort wat voor locatie het is. Je kunt ook simpel een foto uploaden. (Tip: je kunt een screenshot maken in Google Streetview om te gebruiken als foto)

Staat jouw punt er al tussen? Dan kun je ook een stem achterlaten. Laat op de onderstaande kaart weten wat jij de lelijkste plek in Brabant vindt. Voor inspiratie kun je hieronder een aantal voorbeelden vinden.

Mols Parking - Breda

'De lelijkste plek in de binnenstad' en de 'rotte kies van Breda'. Het zijn koosnaampjes die de Bredase gemeenteraad in het leven heeft geroepen voor Mols Parking, een groot parkeerterrein in het centrum. Toch houdt Mols Parking al ruim dertig jaar stand, want er moet toch ergens geparkeerd worden. Hoe dan ook, lèlluk is 't wel.

Oude V&D - Oss

Ken je hem nog, dat oer-Hollandse warenhuis dat alweer drie jaar geleden failliet ging? Lang niet overal weten ze wat er met de leeggevallen panden moet gebeuren. Behalve in Oss, daar kocht de gemeente het pand, mede omdat ze het zó lelijk vonden.

De V&D in Oss was nog niet zo lang geleden zo'n lelijke plek

Marconiplein - Eindhoven

Het Marconiplein in Eindhoven werd een kleine tien jaar geleden verkozen tot één van de tien lelijkste plekken van Nederland. Het is een grote, drukke rotonde met daaromheen bebouwing die nergens bij lijkt te horen. Eindhovenaren kennen het plein als de plek waar ooit Garage Lichtstad stond. Inmiddels liggen er vergaande plannen om het plein te vernieuwen.