Burgemeester Zwijnenburg van Haaren meldt zich ziek na ontstaan 'onwerkbare situatie'

HAAREN - Burgemeester Jeannette Zwijnenburg van de gemeente Haaren heeft zich ziek gemeld. Volgens een woordvoerster van de gemeente was er door 'verschil van inzicht in het college een onwerkbare situatie' ontstaan.

Meer kon ze hierover donderdagmorgen nog niet vertellen. Ze ontkent dat burgemeester Zwijnenburg zich ziek heeft gemeld, omdat de vier wethouders dinsdag het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Dit beweert het Brabants Dagblad. De gemeenteraad is op de hoogte gebracht van het besluit van de burgemeester. Mogelijk wordt rondom de al voor donderdagavond geplande raadsvergadering meer duidelijk.



Haaren wordt opgedeeld

Zwijnenburg was al van plan om nog dit jaar haar ambtsketen definitief af te doen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, in januari, maakte ze bekend dat ze haar termijn, die op 21 oktober afloopt, niet wil verlengen. De kans is groot dat Haaren met een waarnemer doorgaat.



De gemeente wordt per 1 januari 2021 opgeheven. De kernen worden dan verdeeld over de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Vught en Boxtel.

