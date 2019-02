Freek Heerkens is manusje-van-alles bij Willem II, maar eet nog graag een frietje bij zijn oude club

Natuurlijk kent frietbakker Dirk van cafetaria Halte 5 dorpsgenoot Freek Heerkens. Hij ziet hem met regelmaat in de kantine van VV Heeswijk. Heerkens komt nog graag bij zijn oude club. Hij dacht wel na over een buitenlands avontuur, maar verkoos toch de zekerheid van Willem II. Hij kan daardoor nu zijn eigen huis bouwen in Heeswijk-Dinther. Want dat is zijn dorp.

'Hordes bussen bij uitwedstrijden'

Maar verder is Heerkens ook op en top Willem II'er. Hij speelde al meer dan honderd wedstrijden voor de Tilburgse club en is - samen met Jordens Peeters, momenteel de Mister Willem II van de selectie. Zo voelt dat in ieder geval. De verdediger geniet dan ook van de supporters, die in zijn ogen steeds fanatieker worden.

"De laatste jaren, en zeker dit seizoen, is het steeds meer gaan leven", zo vertelt Heerkens. "Zo zit ons vak bij uitwedstrijden ook altijd ramvol. Dat is niet normaal, elke wedstrijd zijn er weer hordes bussen die ons volgen. Dat is super."

Beker of competitie?

Heerkens draait lekker bij Willem II. Hij wordt door trainer Adrie Koster nog wel eens als manusje-van-alles gebruikt, maar hij speelt nagenoeg altijd. Zijn ploeg zelf speelt wisselvallig, maar staat wel in de halve finale van de beker en tiende in de eredivisie. Europees voetbal, via beker of competitie, is mogelijk.

"Ik durf geen ja of nee te zeggen op de vraag of wij dat gaan halen", zo zegt Freek Heerkens. "De mogelijkheid is er natuurlijk wel en we zullen er wel voor moeten gaan. De beker of de competitie, je kunt pas op het moment zelf zeggen waar we ons op moeten focussen. Het zou fantastisch zijn."