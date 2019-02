Maria krijgt in Uden na 300 jaar haar linde terug

“Ik vond het raar”, zegt initiatiefneemster Ine van Grinsven. “Onze Lieve Vrouw ter Linde wordt vereerd in Uden en er staan esdoorns voor de kapel. Ze trok aan de bel en kreeg de gemeente mee met het idee om een linde bij de kapel te planten.

Eeuwenoude verering

De verering van Onze Lieve Vrouw ter Linde gaat in Uden terug tot de dertiende eeuw. Toen al werd Maria vereerd. Er stond vermoedelijk een Mariabeeldje in een linde. Later kwam er een kapelletje bij. “Kijk hier liggen de fundamenten van die kapel, wijst Adriaan Sanders van de heemkundekring naar een glasplaat in de stoep. Daaronder zie je een eeuwenoude gemetselde muur.

Uiteindelijk verhuisde het beeld tien meter verderop naar de kloosterkapel van de Kruisheren. Daar wordt Onze Lieve Vrouw ter Linde nog altijd vereerd. Ooit was Uden een bedevaartplaats die mensen trok uit het hele land.

Kopie Mariabeeld

Die tijd is voorbij, maar er branden nog wel elke dag kaarsjes in de Kruisherenkapel. Ine van Grinsven is dolgelukkig met de boom. In het plantgat plaatst ze een een kleine kopie van het Mariabeeld. En dan wordt er een vijftig jaar oude boom in het gat gehesen.

“In 1711 viel de oorspronkelijk lindeboom om en dus hebben we hier eeuwenlang een Maria ter Linde vereerd zonder boom", zegt heemkundige Sanders. Na ruim 300 jaar is er dus een nieuwe boom. En het is een blijvertje.

“Deze kan wel duizend jaar oud worden”, jubelt Van Grinsven. Samen met wethouder Verkuijlen omarmt ze de linde. “Daar zal de boom blij mee zijn”, denkt de initiatiefneemster. De wethouder knikt.

De boom is blij.