College Haaren overleeft motie van afkeuring

HAAREN - Met 8 stemmen tegen en 6 stemmen voor heeft de gemeenteraad van Haaren donderdag een motie van afkeuring verworpen. In Haaren was een bestuurscrisis ontstaan nadat de vier wethouders dinsdag hun vertrouwen in burgemeester Zwijnenburg hadden opgezegd. Daarop meldde de burgemeester zich ziek.

De oppositie in de gemeenteraad is woedend over de gang van zaken. "Het college heeft niet het recht om de burgemeester naar huis te sturen", brieste fractievoorzitter Johan van den Brand van Samenwerking'95 voorafgaand aan de raadsvergadering.

Belang van Haaren voorop

Op zijn initiatief kwam er een motie van afkeuring tegen de wethouders. "Nee, geen motie van wantrouwen", lichtte hij toe. " Hoewel alles wat er gebeurd is dat wel zou rechtvaardigen. Maar het is niet in het belang van Haaren om nu de wethouders weg te sturen, dan is er geen enkel bestuur meer."

De vier wethouders mogen dus blijven van de Haarense gemeenteraad. De wethouders lieten eerder weten dat er een 'onwerkbare' situatie was ontstaan tussen hen en burgemeester Jeannette Zwijnenburg. Nadat de burgemeester zich ziek had gemeld had het college haar toegangspas naar het gemeentehuis ingetrokken en was ook haar e-mailaccount bij de gemeente geblokkeerd. " Dat was fout, wij hadden die bevoegdheid niet dus het is nu hersteld", gaf wethouder Blom donderdag toe.

Johan van den Brand is vooral verbolgen over het feit dat de raad nooit eerder signalen heeft gekregen dat het niet boterde tussen de burgemeester en de wethouder. "We hadden samen kunnen zoeken naar oplossingen. Wat hier nu gebeurd is kan echt niet, ook niet op menselijk gebied. Zo ga je niet met je burgemeester om."





Vrijdagmiddag praten de vier fractievoorzitters in de Haarense gemeenteraad met Commissaris van de Koning Wim van de Donk over de ontstane situatie.