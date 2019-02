Het blijft maar rommelen in de Haarense gemeentepolitiek: bestuurscrisis wordt beslecht bij CdK

HAAREN - Het is crisis in Haaren. De burgemeester zit ziek thuis nadat wethouders het vertrouwen in haar hadden opgezegd. En de wethouders zelf overleefden donderdag maar net een motie van afkeuring. Vrijdagmiddag wordt de bestuurscrisis verder besproken met commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Fractievoorzitter Johan van den Brand van Samenwerking'95 diende donderdagavond een motie van afkeuring in. Dat deed hij omdat hij het niet eens is met de handel en wandel van de wethouders: "Het college heeft niet het recht om de burgemeester naar huis te sturen."

Nipte meerderheid

"Hoewel alles wat er gebeurd is een motie van wantrouwen zou rechtvaardigen, is daar niet voor gekozen", licht Van den Brand toe. "Het is niet in het belang van Haaren om nu de wethouders weg te sturen, dan is er geen enkel bestuur meer", vult hij aan. Maar ook de motie van afkeuring kon niet op goedkeuring rekening van de gemeenteraad: er waren 6 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

LEES OOK: Burgemeester Zwijnenburg van Haaren meldt zich ziek na ontstaan 'onwerkbare situatie'

In Haaren was een bestuurscrisis ontstaan nadat de vier wethouders dinsdag hun vertrouwen in burgemeester Zwijnenburg hadden opgezegd. Daarop meldde de burgemeester zich ziek. De betreffende wethouders lieten daarop weten dat er een 'onwerkbare situatie' was ontstaan tussen hen en de burgemeester.

'Fouten gemaakt'

Het college liet de toegangspas voor het gemeentehuis en het e-mailadres van de burgemeester blokkeren. "Dat was fout, wij hadden die bevoegdheid niet dus het is nu hersteld", gaf wethouder Blom donderdag toe.

Waar het conflict precies over gaat, daarover zwijgen alle betrokkenen. Volgens ingewijden liep het al langere tijd niet lekker tussen de burgemeester en het college, dat is van kwaad tot erger gegaan. Het besluit van Zwijnenburg om haar burgemeesterschap niet te verlengen tot aan gemeentelijke herindeling, zou mogelijk de reden kunnen zijn dat het nu geklapt is.

'Geen signalen'

De fractievoorzitter van Samenwerking'95 is vooral verbolgen over het feit dat de raad nooit eerder signalen heeft gekregen dat het niet boterde tussen de burgemeester en de wethouder. "We hadden samen kunnen zoeken naar oplossingen", stelt Van den Brand. Hij vindt dat wat er gebeurd is niet kan: "Zo ga je niet met je burgemeester om."

Hoe de bestuurscrisis in Haaren kan worden opgelost, bespreken de vier fractievoorzitters vrijdagmiddag met commissaris van de Koning Wim van de Donk. Ook het college is daarbij aanwezig.