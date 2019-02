Platen draaien is weer hip: Philips Museum opent tentoonstelling Vinyl!

EINDHOVEN - Met het opzetten van een klassieke vinylplaat op een oude Philips platenspeler heeft voormalig Philips topman Jan Timmer donderdagavond de tentoonstelling Vinyl in het Philips Museum geopend. Uitgerekend de man die met de uitvinding van de cd-speler door het Eindhovense bedrijf er voor zorgde dat we begin jaren negentig massaal onze platencollectie de deur uit deden. Maar vinyl is terug van weggeweest en weer hip.

De komende maanden staat het gouden vinyltijdperk van het Eindhovense bedrijf in de schijnwerpers in het Philips Museum. Veel prachtige platenhoezen. Van de meidengroep Luv tot aan jazzlegende Miles Davis.

In de jaren negentig van de vorige eeuw was vinyl op sterven na dood. Niemand draaide nog plaatjes. De cd was de opvolger. Volgens de uitvinders veel beter en gemakkelijker. Geen gekraak door krassen en je kan van nummer naar nummer zonder met een naald te hoeven klooien.

Hip

Maar de laatste jaren maakt de oude plaat een verrassende comeback. Niet alleen ouderen die nostalgische gevoelens hebben bij plaatjes draaien, vinden het weer leuk, ook de jeugd omarmt vinyl.

"Mensen willen toch iets in hun handen hebben, muziek bezitten en dat kan met Spotify niet. Gelukkig komt de wederopstanding nu pas en hebben we heel wat CD's kunnen verkopen", zegt Jan Timmer.

Mark Knopfler

Timmer had in de jaren negentig de grootste moeite om de cd aan de man te brengen in de conservatieve muziekindustrie. Platenbazen moesten toch al weinig van Philips hebben, dat ook uitvinder was van de cassettebandjes, waar mensen muziek mee kopieerden.

Gelukkig voor Timmer waren er ook voorstanders van de cd. Zo omarmde Mark Knopfler van Dire Straits het nieuwe medium.

Ook voor klassieke muziek was het een omwenteling. De wereldberoemde dirigent Herbert von Karajan was volgens Timmer een liefhebber van nieuwe technieken en had zijn villa in Salzburg vol met technische snufjes staan. Ook hij was een grote fan van de CD speler.

Mick Jagger te duur

Op een foto prijkt Jan Timmer naast Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Timmer probeerde de Rolling Stones naar het Philips platenlabel Polydor te halen. Maar de deal ging niet door: "Mick Jagger wilde veel te veel geld", zegt Timmer.

En of de oud Philips topman zelf nog wel een plaatjes draait? "Zelden, ik hou meer van stilte."