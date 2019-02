Deel dit artikel:













Scoutinggroep die werd bestolen door penningmeester vestigt hoop nu op crowdfunding Scouting Dick van Toor. (archieffoto)

VALKENSWAARD - Scoutinggroep Dick van Toor uit Valkenswaard is een crowdfundingactie begonnen. De vereniging zit in geldnood omdat hun voormalige penningmeester meer dan 60.000 euro heeft verduisterd. Inmiddels is al meer dan duizend euro opgehaald. “We hopen grote stappen te maken.”

Geschreven door Bert van Doorn

De verduistering kwam aan het licht toen de club het dak van het clubgebouw wilde vervangen omdat er asbest was aangetroffen. Dat kost zo’n 30.000 euro. Toen bleek dat er opeens geen geld was. Inmiddels loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de oud-penningmeester. De huidige penningmeester Mathijs van der Zanden zit niet stil en hoopt 55.000 euro binnen te halen. “Naast de renovatie hebben we nog een aantal openstaande facturen.” ‘Veel steun’

Uit Valkenswaard en omgeving stromen de steunbetuigingen binnen. “Iedereen leeft met ons mee. Wij doen ons best om alle activiteiten ‘gewoon’ door te laten gaan.” LEES OOK: Scouting in geldnood: tienduizenden euro’s verduisterd door penningmeester De crowdfundingactie staat inmiddels online. “Vele kleine beetjes helpen, maar grotere bedragen zijn uiteraard ook meer dan welkom. Wij hopen grote stappen te maken.” ‘Financieel op eigen benen’

De scoutinggroep heeft een voorlopige lening gekregen van Scouting Zuidoost-Brabant. “Maar die lening moet natuurlijk wel weer worden terugbetaald”, zucht Van der Zanden. Volgend jaar bestaat de scoutinggroep 75 jaar. “Wij gaan er alles aan doen om in dat bijzondere jaar financieel weer op eigen benen te staan.”