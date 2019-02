Deel dit artikel:













Man (25) reed roekeloos over de A59 totdat ongeluk met vrachtwagen hem het leven kostte Dode bij ongeluk op de A59. (Foto: FPMB)

SPRANG-CAPELLE - De dode die donderdagnacht viel bij een aanrijding op de A59 bij Sprang-Capelle, is een 25-jarige man uit Rotterdam. Volgens getuigen reed het slachtoffer kort voor het ongeluk 'onbesuisd' over de snelweg, laat de politie weten. Iets na middernacht reed het slachtoffer achterop een vrachtwagen en vloog zijn auto in brand.

Getuigen verklaarden tegenover de politie dat zij de auto van het slachtoffer kort voor de aanrijding met hoge snelheid over de A59 zagen rijden. Hij haalde daar zigzaggend verschillende auto’s links en rechts in. De politie laat weten dat het onbesuisde rijgedrag mogelijk leidde tot de dodelijke aanrijding. De weg was tot ongeveer halfelf vrijdagochtend dicht voor onderzoek.