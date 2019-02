Warmterecord verbroken, met 17 graden had Brabant het nog nooit zo warm op 15 februari

EINDHOVEN - Was het vrijdagmiddag rond twee uur nog niet helemaal zeker of het de warmste 15 februari ooit zou worden, rond vier uur bleek van wel. In Woensdrecht werd een temperatuur van 17 graden gemeten, en daarmee is het record uit 1998 aan diggelen. Nooit eerder werd het zo warm op die datum.

Een strak blauwe lucht en een aangenaam zonnetje. Met 17 graden op de thermometer in Brabant is het moeilijk te geloven dat we pas halverwege februari zitten.

Het vorige warmterecord stamt uit 1998. "21 jaar geleden was het ook ongekend warm in februari. In Eindhoven werd het toen 16,9 graden, terwijl we in Gilze-Rijen de 16,5 graden aantikten", vertelt Jordi Huime, meteoroloog van Weer.nl. "Nu hebben we een nieuw record, want het is net een tikkeltje warmer vandaag."





'Het kwik krabbelt nog steeds omhoog'

Het was nog even spannend, want hoewel het vrijdag eerder in de middag nog niet zo warm was, kon de temperatuur volgens de weerman nog wel verder stijgen. "In Woensdrecht was het rond twee uur 16,0 graden en het kwik krabbelt nog steeds omhoog. Het wordt nog spannend", zei Huirne eerder.

Ook komend weekend houden we het lekkere lenteachtige weer. "In het westen van de provincie kan er een beetje bewolking zijn, maar verder worden het opnieuw zonnige dagen waar we met z'n allen volop van kunnen genieten."