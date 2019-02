Lammetjes, lammetjes en nog meer lammetjes! 'Ik ben gestopt met beschuit met muisjes eten'

Er klinkt een oorverdovend geblaat uit de stal van schapenboer Bart van Ekkendonk. Het is er dan ook gezellig druk; zijn Kempische heideschapen krijgen het ene na het andere lammetje. En dat ziet er natuurlijk heel schattig uit, zo'n stal vol lammetjes:

Lentekriebels

Het eerste lammetje werd al op 6 januari geboren. En dat is vroeg volgens Van Ekkendonk. Lachend vertelt hij: "Maar dat komt niet door de lentekriebels hoor. Mensen denken dat lammetjes geboren worden als het warm is. Maar een ooi heeft een draagtijd van bijna vijf maanden, dus dat heeft niets met het weer te maken. We hebben de rammen dit jaar gewoon wat eerder bij de kudde ooien gezet."

Op de vraag hoeveel beschuiten met muisjes hij de afgelopen weken al gesmeerd heeft antwoordt hij lachend: "Daar ben ik inmiddels wel mee gestopt."

Nog 500 lammetjes

Wie denkt dat de geboortegolf nu voorbij is, heeft het mis. Want er worden nog eens 500 lammetjes verwacht. Van Ekkendonk: "Als het eerste lammetje geboren wordt is natuurlijk heel leuk. Maar ik ben ook blij als de laatste er straks is. Dan krijg ik weer wat meer nachtrust en kunnen we lekker de hei op."

Deze ooien zijn zwanger en zullen binnenkort voor nog meer lammetjes zorgen (Foto: Imke van de Laar)

Genieten

Want Van Ekkendonk zet zijn schapen in om het Brabantse land te begrazen. Ze lopen onder meer in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, rond de golfbaan van de Efteling en langs het Drongelens Kanaal.

Mocht de winter toch nog toeslaan dan is dat volgens de boer geen probleem. "Nee, de lammetjes hebben geen last van de kou. Als ze genoeg melk bij hun moeder drinken, dan kunnen ze zichzelf warm houden. We moeten alleen bijvoeren als er heel veel sneeuw valt. Want dan kunnen ze het gras niet eten."

In april beginnen de begrazingsprojecten weer en dan mogen de lammetjes die nu geboren zijn mee naar buiten. "Dat is geweldig, als de lammetjes voor het eerst buiten komen. Dan gaan ze springen en rennen en zie je ze echt genieten."