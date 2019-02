Zoektocht naar Graafschap-vlag: ‘Vlag met naam overleden supporter is gezien in Zundert’

ZUNDERT - De bijzondere De Graafschap-vlag heeft de ruim 160 km tussen Doetinchem en Zundert in een busje met NAC-supporters gelegen. In de omgeving van de Veldstraat in het corsodorp is de vlag vervolgens weer uit het zicht verdwenen. De vlag draagt de naam van de overleden supporter Gerben Eskes en heeft voor de supporters van De Graafschap een bijzondere waarde.

“De vlag is na de wedstrijd mee naar Zundert gekomen”, zegt Karel Dictus, eigenaar en verhuurder van het busje, resoluut. “De vlag heeft hier in de Veldstraat een tijdje aan de kant van de weg gelegen. Daarna heb ik hem op een haag gelegd om te drogen. Als ik de emotionele waarde de vlag had geweten, had ik hem zeker binnen gelegd. Op een gegeven moment was de vlag verdwenen.”





De Graafschap-fan Eskens overleed vorig jaar augustus tijdens zijn vakantie in El Salvador. De vlag hangt zowel bij thuis- als uitwedstrijden in het supportersvak. De ‘eskes-vlag’ is na het duel De Graafschap-NAC via verschillende supporters van de thuisclub uiteindelijk aan het busje met NAC-supporters gebonden.

NAC-supporter Denny Lambregts was bij het uitduel de bestuurder van het busje met supporters. “Het was al halféén en we moesten nog 2,5 uur uur naar huis rijden. We hebben de vlag van de bus gehaald en meegenomen”, vertelt hij over het vertrek vanuit Doetinchem. “Ik denk dat de vlag bij het uitstappen uit de bus is gevallen of zoiets. Het was voor ons ook een onherkenbare vlag.” Toen Lambregts hoorde welke vlag het betrof, is hij ook nog twee keer op eigen houtje gaan zoeken, maar tevergeefs. “We kunnen er echt niets aan doen.”









Buurvrouw Hanny heeft een appje gestuurd in de buurtapp. “ik hoop niet dat de vlag is in de kliko is beland. Straks komen de mannen thuis en dan zal er wel op gereageerd worden.”

Wordt vervolgd.