Ecoloog Jansman: 'Grootste angst is dat toeristen met camera op wolf gaan jagen'

DEN BOSCH - Er is geen dier dat zoveel tot de verbeelding spreekt als de wolf. Kenden wij hem vooral uit spookjes, nu loopt hij in levenden lijve vanuit Duitsland via Budel naar België. De vraag is niet meer of de canis lupus ooit in Brabant een territorium zal maken, de vraag is wanneer dat gebeurt. Al binnen enkele weken wordt het persbericht verwacht dat de wolf zich definitief op de Veluwe heeft gevestigd.

Het Brabantse provinciebestuur wil op de komst van de wolf voorbereid zijn en belegde een bijeenkomst om daar over te praten. Het werd een feestje voor de meeste van de 150 aanwezigen want dat waren bijna allemaal natuurmensen. Voor hen klonk het als muziek in de oren toen Gedeputeerde Johan van den Hout aftrapte met de opmerking: “We zijn bij elkaar om te kijken hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat de wolf welkom is.”

Wilde zwijnen

De gedeputeerde besefte wel dat niet iedereen op de wolf zit te wachten: “Boeren zijn bang dat hun vee wordt aangevallen”, aldus Van den Hout. Met een knipoog zei de gedeputeerde dat de wolf ook wilde zwijnen eet en daar zijn er in Brabant volgens tegenstanders veel te veel van.

LEES OOK: 'De wolf is welkom in Brabant, maar schapen moeten beschermd zijn'

Ecologe Lily Vercruijsse van de organisatie Oog en Natuur was degene die de provincie inspireerde een wolvenconferentie te houden. Zij is voor de wolf. Angst voor de wolf is volgens haar gebaseerd op de sprookjes van Roodkapje en de Wolf en de Zeven Geitjes. “Wolven maken zelden slachtoffers onder mensen”, aldus Vercruijsse.

Pyreneese berghonden

Kunnen mensen in een dichtbevolkt land als Nederland samen leven met wolven? “Jazeker”, zegt Lily Vercruijsse. “Er zullen conflicten zijn en we zullen verlies van vee moeten accepteren, maar het kan als de mens voorzorgsmaatregelen neemt”. Vee in gebieden met een wolf moet achter een hek. Waakhonden zijn ook een goed middel om wolven af te schrikken.

Zelf heeft Vercruijsse Pyreneese berghonden die daar volgens haar heel geschikt voor zijn. Er moet ook een goede compensatieregeling komen voor het geval een wolf zich toch aan een schaap vergrijpt. “Maar”, zei ze, “als er genoeg andere dieren in het wild leven dan zal de wolf die bejagen. Daar moet je dus ook voor zorgen”.

LEES OOK: Pyrenese puppy's met een speciale missie: schapen beschermen tegen wolven

Schapen aanvallen

Daar sloot het verhaal van ecoloog Hugh Jansman van de universiteit Wageningen bij aan. Hij doet internationaal onderzoek naar wolven. Volgens hem is gebleken dat wolven die door Nederland zwerven schapen aanvallen.

“Zodra ze zich eenmaal vestigen, zoals twee vrouwtjeswolven op de Veluwe, zie je ze niet meer en hoor je zelden meer over gedode schapen. Daar eten ze andere dieren die ook in het wild leven”, aldus Jansman.

Tweehonderd vierkante kilometer

Zijn er in Brabant gebieden die groot genoeg zijn voor een wolf om zich er te vestigen? Volgens Jansman is een natuurgebied van zo’n tweehonderd vierkante kilometer nodig voor één roedel.

De Veluwe meet ongeveer 1000 vierkante kilometer en daar is volgens Jansman plaats voor vier roedels, bestaande uit een mannetje, een vrouwtje en een paar jongen. Overigens hoeft zo’n gebied niet aaneengesloten te zijn. In Duitsland komen wolven voor in een gebied dat helemaal rondom Munster ligt.

Te romantisch beeld

Jansman ziet in Nederland veel positivo’s als het over wolven gaat. “Die hebben een wel heel romantisch beeld”, vertelde hij. Vervolgens toonde hij de zaal een foto van het bloederige karkas van een edelhert op de Veluwe dat door een wolf was aangevallen.

“Dat is de realiteit in de natuur, maar daar zijn wij als mensen ver van afgedreven”, aldus Jansman. Hij toonde zijn gehoor ook een foto van een horde toeristen die in het Veluws dorpje waar hij zelf woont hun kinderen fotografeerden naast een wild zwijn dat daar op zoek was naar voedsel. “Mijn grootste angst is dat toeristen straks met camera’s op de wolf gaan jagen”, aldus Jansman.