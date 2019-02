Onze 5 weekendtips: BMX'en en de geheimen van Oeteldonk

Urban Matterz, Sports Indoor Edition in Helmond (zondag)

Zo is er een extraatje voor fans van hiphop, BMX’en, freerunnen en andere urban sports. Het is een extra editie van het festival Urban Matterz in Helmond. Niet de Cacaofabriek -waar Urban Matterz normaal gesproken wordt gehouden- maar trampolinepark We-Jump (2e Indumaweg) verandert zondag in een festivalterrein. Het begint om 12.30 uur en duurt tot 17.30 uur.

Je kan allerlei sporten uitproberen, zoals breakdance, skateboarden, skaten en trampoline tricking. Ook zijn er workshops voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Jongere kinderen en volwassen zijn ook welkom op Urban Matters Sports. De toegang is gratis. Net als de workshops, maar je moet je wel van tevoren aanmelden via www.jibbhelmond.nl. Doe het nog even snel want vol=vol, laat de organisatie weten.

Een cameraploeg van het programma Zinderend Zuiden is bij Urban Matterz en dus kan je maandagavond vanaf 18.12 uur nagenieten op Omroep Brabant tv.

Skateboarden is een van de dingen die je zondag in Helmond kan uitproberen

Winterstadswandeling met teckels in Breda (zondag)

In die uitzending zit ook een stadswandeling voor mens en dier. Voor baasje en teckel om precies te zijn. In het centrum van Breda is zondagmiddag namelijk een stadwandeling waarbij het de bedoeling is dat je je trouwe viervoeter meeneemt. Onder begeleiding wandelen de deelnemers langs allerlei mooie plekken in het centrum. Deelname is gratis. Een hapje en een drankje zijn voor eigen rekening van het baasje. De teckels krijgen na de wandeling een puppuccino.

Om 12.00 uur wordt er verzameld bij Café Samsam (Grote Markt 2) en rond 13.00 uur begint de wandeling. Er zijn diverse parkeerplaatsen op enkele minuten loopafstand in de omgeving. De Barones (Nieuweweg 79) en Beyerd-Vlaszak (Vlaszak 1) zijn vlakbij. Alvast warmlopen? Kom dan met bus of trein. Café Samsam ligt op een goede 10 minuten lopen van het station.

Alle teckels verzamelen!

De Elf geheimen van Oeteldonk in Den Bosch (zaterdag en zondag)

Warmlopen wordt ook in Den Bosch gedaan. Daar is een carnavalswandeling van zo'n 2 uur. Je gaat door de stad en leert veel van de rijke geschiedenis van Oeteldonk. De tocht kost 14,11 euro per persoon. Daar zit een consumptie en toegang tot het carnavalsmuseum bij in.

Om mee te doen, meld je je eerst bij het VVV-kantoor (Markt 22.) Dat ligt in het centrum van de stad, op zo'n 10 minuutjes lopen van het station. Bij het VVV-kantoor betaal je ook. Vervolgens loop je naar de voet van de Sint Janskathedraal waar de tocht begint. Let op: de wandeling is populair en er zijn nog maar een paar plekken per dag vrij.

Misschien zijn deze Oeteldonkse sneakers van Martijn Smits geschikt voor de wandeling

De Vergulde Lampekap in Eindhoven (zondag)

Niet alleen Oeteldonk loopt warm voor carnaval. Op meer plekken in Brabant zijn ze al met het feest der feesten bezig, en met alles wat daar bij hoort. Zoals tonpraten. In Eindhoven strijden zondag zes tonpraters om de Vergulde Lampekap.

Ze gaan zondagavond in wijkcentrum Blixems (Ouverture 2) de ton in. de avond begint om 20.00 uur. Je kunt deze avond gratis gebruik maken van de parkeergarage onder de Ouverture. Om de tonpraters in actie te zien, betaal je 12,50 euro. Dan krijg je heel wat kletskoek te horen.

Kletskoek in Aquabest (zaterdag)

Kletskoek is er op zaterdag al bij Beachclub Sunrise (Aquabest).Het is wel nét iets anders dan tonpraten. Bij Kletskoek draait het om deep & techhouse. Luuk van Dijk, Prunk en Bjorn Wolf zijn zomaar wat namen uit de line-up. Niet verkeerd, toch?

Een kaartje kost 17,50 euro en kan je via de website kopen. Als je je ticket in the pocket hebt, kan je vanaf 15.00 uur bij Beachclub Sunrise uit je dak gaan. Het gemakkelijkst is het als je je laat afzetten maar er is ook voldoende parkeerplek bij de strandclub.

Tips?

