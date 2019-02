RKC verliest voor het eerst in 2019, FC Den Bosch voor vierde keer op rij zonder zege

RKC Waalwijk-Almere City 0-1

De teller stond op vijf overwinningen op rij in 2019, maar een zesde bleef uit. In eigen huis ging de ploeg van trainer Fred Grim onderuit tegen Almere City. RKC, dat voor de wedstrijd op doelsaldo de eerste plaats in de strijd om de derde periode aan FC Twente moest laten, kreeg in de openingsfase kansen om de score te openen. Stijn Spierings schoot van afstand op de paal. Sylla Sow kreeg niet veel later een goede mogelijkheid, maar de aanvaller raakte de bal volledig verkeerd.

Tim Receveur ging na bijna een half uur spelen over de schreef, hij kreeg geel voor een stevige overtreding waarbij hij een RKC-speler op zijn borst raakte. Een minuut later liet hij zich echter een andere kant zien, met buitenkant voet schoot hij de bal tegen de touwen: 0-1.

Jong AZ-FC Den Bosch 0-0

FC Den Bosch won een periodetitel en stond ook even bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste weken draait het echter een stuk minder bij de ploeg van trainer Wil Boessen. Er werd verloren van FC Eindhoven en RKC Waalwijk, terwijl het in de vorige speelronde niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. Die negatieve reeks kreeg een vervolg op bezoek bij Jong AZ. De ploeg van trainer Wil Boessen kwam niet verder dan 0-0.

Middenvelder Julian Marchioni kreeg de grootste kans om FC Den Bosch drie punten te bezorgen. Na goed pass van invaller Jort van der Sande, die met zijn kenmerkende manier van sleuren en trekken in balbezit kwam, raakte Marchioni de bal volledig verkeerd. De bal ging niet tussen de palen, maar naast. Er waren wel wat meer kansjes voor Den Bosch, maar de bezoekers speelden in een te laag tempo om het Jong AZ echt moeilijk te maken.

TOP Oss-Telstar 1-0

TOP Oss heeft de eerste overwinning van het kalenderjaar te pakken. In eigen huis won het met 1-0, dankzij een doelpunt van Huseyin Dogan. De ploeg van trainer Klaas Wels verloor in de tweede seizoenshelft vier keer en speelde een keer gelijk, tegenstander Telstar deed het met drie gelijke spelen en twee nederlagen niet veel beter.

De bezoekers kwamen na een klein kwartier spelen bijna op voorsprong, maar het schot van Ondaan eindigde op de paal. De bezoekers in het stadion in Oss moesten wachten tot de tweede helft voor de eerste goal viel, tot genoegen van de meeste fans werd die gemaakt door de thuisploeg. Dogan kopte raak, het bleek later de winnende treffer. TOP Oss pakte, ondanks dat het helemaal niet goed speelde, drie punten.

LEES OOK: ‘Niet in negatieve sfeer blijven hangen', TOP Oss moet door na valse start 2019 en supportersactie

FC Eindhoven-Jong Ajax 1-1

FC Eindhoven was bezig aan een sterke reeks, maar die werd een week geleden hard onderbroken door Jong PSV. Het tweede team van PSV won het Eindhovense onderonsje. Vrijdagavond speelde het weer tegen een 'Jong-ploeg', ook dit keer wist het niet te winnen. Lang stond de ploeg van trainer David Nascimento op voorsprong, maar uiteindelijk stapten de Eindhovenaren met een 1-1 gelijkspel van het veld.

Branco van den Boomen maakte na negen minuten spelen de 1-0. Eerder probeerde hij het van afstand, maar toen ontbrak het aan kracht in zijn schot. De tweede poging van de avond was wel succesvol. Met een hard schot liet hij Ajax-goalie Kotarski kansloos: 1-0. Beide ploegen kregen vervolgens kansen om te scoren, maar het duurde lang voordat er weer een treffer gemaakt werd. Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Danilo Pereira de 1-1.

FC Volendam-Helmond Sport 1-0

Helmond Sport heeft voor de vijftiende keer dit seizoen verloren in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Volendam kwam de ploeg van trainer Robby Alflen al vroeg op achterstand, Kevin Visser schoot de thuisploeg in de elfde minuut op voorsprong. De goal van Visser bleef de enige van de wedstrijd, waardoor Helmond Sport op veertien punten blijft staan. En dat doet het op doelsaldo, net als hekkensluiter Jong FC Utrecht heeft de ploeg uit Helmond nu veertien punten.