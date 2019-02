Volg hier LIVE de tussenstanden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

RKC Waalwijk-Almere City 0-0

De teller staat inmiddels op vijf overwinningen op rij in 2019. RKC Waalwijk is bezig aan een prima reeks, de ploeg van trainer Fred Grim staat er bovendien goed voor in de periodestand. FC Twente staat - op doelsaldo - nog boven RKC. Op de ranglijst is de Waalwijkse ploeg door de reeks overwinningen gestegen naar plaats zeven. Tegenstander Almere City staat dertiende, met vier punten minder.

Jong AZ-FC Den Bosch 0-0

FC Den Bosch won een periodetitel en stond ook even bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste weken draait het echter een stuk minder bij de ploeg van trainer Wil Boessen. Er werd verloren van FC Eindhoven en RKC Waalwijk, terwijl het in de vorige speelronde niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam. Inmiddels staat FC Den Bosch tweede, met zes punten achterstand op koploper FC Twente.

TOP Oss-Telstar 0-0

TOP Oss is bezig aan een dramatische reeks. Er werd dit kalenderjaar nog geen officiële wedstrijd gewonnen door de ploeg van trainer Klaas Wels. Vier keer werd er een wedstrijd verloren. RKC Waalwijk, FC Den Bosch, Jong PSV en MVV waren te sterk voor TOP Oss, dat tussendoor gelijkspeelde tegen NEC. De ommekeer moet komen tegen Telstar, dat met drie gelijke spelen en twee nederlagen ook nog wacht op de eerste zege van het jaar.

LEES OOK: ‘Niet in negatieve sfeer blijven hangen', TOP Oss moet door na valse start 2019 en supportersactie

FC Eindhoven-Jong Ajax 1-0

FC Eindhoven was bezig aan een sterke reeks, maar die werd een week geleden hard onderbroken door Jong PSV. Het tweede team van PSV won het Eindhovense onderonsje. Vrijdagavond speelt het tegen een directe concurrent. jong Ajax staat achtste, met 36 punten. De ploeg van trainer David Nascimento heeft twee punten minder en bezet de elfde plaats.

Al snel in de wedstrijd komt FC Eindhoven op voorsprong. Branco van den Boomen probeert het na zeven minuten spelen vanaf de rand van het strafschopgebied, zijn inzet heeft echter te weinig kracht om gevaar te stichten. Twee minuten later is het alsnog raak. Van den Boomen profiteert van slordigheid in de Ajax-defensie en schiet hard raak. Zijn zevende van het seizoen: 1-0.

FC Volendam-Helmond Sport 1-0

Helmond Sport staat op doelsaldo negentiende, net voor Jong FC Utrecht. De ploeg van trainer Robby Alflen heeft inmiddels weer vier wedstrijden op rij verloren. Het treft met FC Volendam de huidige nummer veertien van de ranglijst. Het verschil in punten? Achttien!

Na vandaag kan het goed zijn dat de voorsprong qua punten nog groter is. Na elf minuten spelen maakt Kevin Visser de 1-0, hij schuift de bal in het doel nadat de verdediging van Helmond Sport de bal zo in de voeten schoof van Nick Doodeman. Hij leverde de assist op Visser.