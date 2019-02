Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Botsing tussen politieauto en snorfietser, politie was onderweg naar overval Aldi Er was een ongeluk tussen een politiewagen en snorfiets op de Spoorlaan (Foto: Jeroen Stuve).

TILBURG - Een politieauto en een snorfietser zijn in botsing gekomen op de Spoorlaan in Tilburg. De politiewagen was onderweg naar het Verdiplein waar een overval had plaatsgevonden in de Aldi. De snorfietser wordt onderzocht in de ambulance.

Geschreven door Eva van der Weele

Op het Verdiplein in Tilburg werd rond halfnegen een filiaal van de Aldi overvallen. De politiewagen ging daar met spoed naar toe en had toestemming om met zwaailichten en sirene te rijden. LEES OOK: Mannen met baarden overvallen Aldi in Tilburg Onderzoek

Het is nog onbekend hoe het met de snorfietser is. De weg is afgesloten. Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeluk.