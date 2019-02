Opruimen ravage na ongeluk A50 duurde tot diep in de nacht, 12 voertuigen betrokken

RAVENSTEIN - Op de A50 tussen Nistelrode en Ravenstein gebeurde vrijdagmiddag rond vier uur een zwaar ongeluk waardoor de weg tot twee uur vannacht volledig was afgesloten. Er waren zeven auto’s, drie bestelwagens en twee vrachtwagens bij betrokken.

Er waren volgens Erwin de Hart van de ANWB verschillende redenen waarom de weg zo lang dicht was. Zo duurde het bergen van een vrachtwagen die over het talud hing, langer dan gepland. Daarnaast moest een stuk van de vangrail gerepareerd worden. Vervolgens heeft het onderzoek van de politie naar het ongeluk langer geduurd dan gepland.

Zes gewonden

Bij het ongeluk vielen zes gewonden, waarvan twee zwaargewonden. Hoe zij eraan toe zijn, is niet duidelijk. Er was een botsing tussen twee vrachtwagens waardoor een file ontstond. Zes kilometer verderop reed een andere vrachtwagen vervolgens in op de file. De gewonden zaten in de auto’s die door de vrachtwagen geramd werden.

Er landden twee traumahelikopters bij het ongeluk en er waren verschillende ambulances aanwezig. De twee zwaargewonden zijn naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. De andere vier gewonden gingen naar ziekenhuizen in de buurt van het ongeluk.

Verkeerschaos

Er ontstond een enorme ravage die leidde tot lange files. Het verkeer liep zowel vast op de A50 als de A59. De vertraging liep op tot meer dan twee uur.