Opruimen ravage na ongeluk A50 duurde tot diep in de nacht, 18 voertuigen betrokken

NISTELRODE - Op de A50 tussen Nistelrode en Ravenstein gebeurde vrijdagmiddag rond vier uur een zwaar ongeluk waardoor de weg tot twee uur vrijdagnacht volledig was afgesloten. Volgens een berger van het bergingsbedrijf dat de ravage heeft opgeruimd, waren er 13 auto's, 3 bestelbussen en 2 vrachtwagens betrokken bij het ongeluk.

Ongeveer een half uur na het ongeluk is er door het bedrijf een bus geregeld die alle betrokkenen naar het kantoor van bergingsbedrijf Van Eijck in Oss heeft gebracht. "Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk weg zijn bij zo'n ongeluk. Anders staan zij maar te kijken naar hun kapotte auto's", zegt Van der Burgt.

Vervolgens is de berging van de voertuigen vlot verlopen volgens Paul van der Burgt van bergingsbedrijf Van Eijck. "Toen we van de politie het sein kregen dat we konden beginnen, was alles binnen 2,5 uur opgeruimd", legt hij uit. "Één team is aan de achterkant van het ongeluk begonnen en de andere aan de voorkant bij de vrachtwagen." Zo hebben de bergers naar elkaar toegewerkt.

Lang dicht

Er waren volgens Erwin de Hart van de ANWB verschillende redenen waarom de weg zo lang dicht was. Zo duurde het bergen van een vrachtwagen die over het talud hing, langer dan gepland. Dat bevestigd berger Van der Burgt. "Rijkswaterstaat moest eerst een deel van de vangrail eraf halen voordat we bij de vrachtwagen konden." De andere betrokken vrachtwagen is volgens Van der Burgt na wat reparaties zelf weggereden.

Daarnaast moest volgens De Hart ook weer een deel van de vangrail gerepareerd worden. Vervolgens heeft het onderzoek van de politie naar het ongeluk langer geduurd dan gepland. Daarover is verder nog niks bekend.

Zes gewonden

Bij het ongeluk vielen zes gewonden, waarvan twee zwaargewonden. Hoe zij eraan toe zijn, is niet duidelijk. Er was een botsing tussen twee vrachtwagens waardoor een file ontstond. Zes kilometer verderop reed een andere vrachtwagen vervolgens in op de file. De gewonden zaten in de auto’s die door de vrachtwagen geramd werden.

Er landden twee traumahelikopters bij het ongeluk en er waren verschillende ambulances aanwezig. De twee zwaargewonden zijn naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. De andere vier gewonden gingen naar ziekenhuizen in de buurt van het ongeluk.

Verkeerschaos

Er ontstond een enorme ravage die leidde tot lange files. Het verkeer liep zowel vast op de A50 als de A59. De vertraging liep op tot meer dan twee uur.