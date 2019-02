'Ik leek net Muhammad Ali', knock-out geslagen Steven Brunswijk blikt trots terug op boksduel

TILBURG - Knock-out ging hij vrijdag tegen het canvas. Maar een dag na zijn bokswedstrijd gaat het weer goed met Tilburger Steven Brunswijk. Ondanks de nederlaag die hij vrijdag leed tijdens 'Boxing influencers', een evenement waarbij bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen in de ring. Brunswijk werd geklopt door fitnessmodel Kaz van der Waard.

"Het gaat super, man", laat Brunswijk weten vanaf zijn ziekenhuisbed. "Ik ben weer bij kennis. Ik was een tijdje weg, maar de eerste twee ronden van de bokswedstrijd gingen lekker. Weet je, het was voor mij een doelstelling om in de ring te stappen. Dat heb ik gedaan en dan komt het moment: what are you gonna do now? Ga, je bij de pakken neerzitten of ga je door?" Hij weet het wel. "Rug recht en vooruit."

Zichtbaar moeilijk

De Tilburger had het zichtbaar moeilijk tussen de touwen. Hij kreeg een poeier op zijn kaak, waardoor hij begon te wankelen. Vervolgens kreeg hij een rechtse hoek en ging het licht uit. Met een tweede rechtse maakte Van der Waard het karwei af.

"Ja, ik heb geslapen", beaamt Brunswijk. Met een knipoog: "Ik ben sowieso een beetje lui van mezelf, hè? Slapen kan ik heel goed. Maar los van dat: ik heb het wél gedaan. De eerste twee ronden gingen hartstikke lekker. Volgens mij heb ik zelfs het bitje uit Kaz' smoel geslagen. Ik tikte hem alle kanten op. Ik was een beetje aan het bewegen... Ik leek een beetje op Muhammad Ali, zeiden sommigen. Maar dan loop je tegen die stoot aan. Tja, that's life. Soms gaat het heel erg goed en soms niet zo goed. Maar wat doe je dan? Rug recht en doorgaan!"